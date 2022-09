Valve veröffentlicht großes Update für Steam

Valve hat für seine Vertriebsplattform Steam ein neues Update veröffentlicht. Besagte Aktualisierung enthält diverse Anpassungen bei den Steam-Shopseiten. Die von Valve als Shop-Hubs bezeichneten Neuerungen wurden zunächst als ein Experiment der Steam Laboratorien veröffentlicht, im Laufe der letzten Monate getestet und mit dem Feedback von Spielern weiter verbessert. Die neuen Hubs kamen zudem bereits bei diversen Aktionen zum Einsatz.

Während der Katalog der auf Steam verfügbaren Titel immer weiter wächst, arbeitet Valve daran, die Suche nach dem nächsten Lieblingsspiel zu erleichtern. Das Update verbessert die Suche nach Genres, Tags oder Motiven. Laut den verantwortlichen Entwicklern wurde für zahlreiche Kategorien manuell eine Struktur erstellt, die es ermöglicht, die darin enthaltenen relevanten Unterkategorien anzuzeigen. Beispielsweise ist der Shop-Hub für Rollenspiele in Action-Rollenspiele, Abenteuer-Rollenspiele, JRPGs und mehr aufgeteilt worden.

Zudem nutzt Valve die Daten der Spieler, um die Inhalte jedes Hubs individuell anzupassen. Die angezeigten Ergebnisse basieren unter anderem auf dem Spielverlauf sowie den abonnierten Entwicklern und der Wunschliste. Ein Karussell am Anfang der Seite zeigt die empfohlenen Spiele an und erklärt mit Metadaten, warum das betreffende Spiel relevant sein könnte. Die Tabs der Hubs erlauben es, die Suche nach Motiven und Untergenres schnell zu vertiefen. Auf diesem Weg kann direkt nach Open-World-Rollenspielen und Gelegenheitsspielen mit Controllerunterstützung gesucht werden. Andere Hubs sind in Untergenres aufgeteilt, wie der Echtzeitstrategie-Tab im Strategie-Hub und der Arcade-Bereich im Sport- und Rennspiele-Hub. Die Listenansicht der Hubs ermöglicht den Einsatz von Filtern. Valve bezeichnet die besagte Funktion als "Facettensuche", die ebenfalls als ein Experiment der Steam Laboratorien begann.

Weitere Informationen zum aktuellen Steam-Update finden sich hier.