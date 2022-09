Next Week on Xbox: Microsoft gibt die neuen Spiele bekannt

Microsoft hat jetzt die kommenden Spiele von “Next Week on Xbox” der Öffentlichkeit vorgestellt. Insgesamt werden bis zum 9. September 2022 zwölf Spiele im Store eintreffen. Los geht es mit dem von Zen Studios entwickelten Rollenspiel Circus Electrique sowie dem Adventure Disney Dreamlight Valley. Wobei Letzteres für die Xbox Series optimiert wurde und Smart Delivery unterstützt. Ebenfalls ist ab dem 6. September 2022 der Massively Multiplayer Temtem optimiert für die aktuelle Microsoft-Konsolengeneration verfügbar.

Am darauffolgenden Mittwoch geht es dann mit dem Shooter Game Type DX weiter. Außerdem finden sich ab dem 7. September 2022 das Rollenspiel Kaichu: The Kaiju Dating Sim sowie White Day: A Labyrinth Named School im Store wieder. Am 8. September feiern gleich vier Spiele ihre Premiere. Das Highlight für alle Basketballfans dürfte hier sicherlich NBA 2K23 sein. Endless World kommt für den PC. Für alle älteren Semester gibt es Radical Rex. Abgerundet wird der Tag vom Rollenspiel Steelrising. Das große Finale folgt am 9. September mit The end is nahual: If I may say so und Castle Walker.

Für alle Vorbesteller von NBA 2K23 ist es bereits möglich, den Preload zu starten. Dabei stellte sich heraus, dass der von 2K Games herausgegebene Titel satte 152 GB an Speicher verschlingt. Was im Vergleich zum Vorgänger rund 50 GB mehr sind. NBA 2K22 benötigt auf der PlayStation 5 rund 109 GB und auf der PS4 99 GB. Sollten die Entwickler im kommenden Jahr so weitermachen, dürfte der Speicherbedarf von NBA 2K24 bei über 200 GB liegen. Was insbesondere bei der Xbox Series S mit einem internen Speicher von 512 GB durchaus problematisch werden könnte. Auch wenn die Series X doppelt so viel Festplattenspeicher aufweist, sind diese je nach Titel bereits mit der Installation von rund zehn Spielen belegt.