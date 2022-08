Microsoft gibt die neuen Game-Pass-Spiele für August bekannt

Microsoft hat jetzt die Games-Pass-Spiele für den Monat August bekannt gegeben. In den Genuss der neuen Titel kommen alle Spieler, die einen Game Pass für den PC, die Xbox oder die Cloud besitzen. Ab sofort ist mit Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands auch gleich das Highlight des aktuellen Kalendermonats verfügbar. Weiter geht es am 4. August 2022 mit Shenzhen I/O und Turbo Gold Racing. Am 9. August gibt es dann Two Point Campus. Mit Expeditions: Rome, Offworld Trading Company und dem Cooking Simulator sind ab dem 11. August 2022 die restlichen Game-Pass-Titel verfügbar.

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands wurde erstmals im Februar 2017 veröffentlicht. Verantwortlich für die Entwicklung des taktischen Open-World-Spiels war der französische Publisher Ubisoft. Der zehnte Teil der Ghost-Recon-Reihe spielt in Bolivien. Vier Ghosts kämpfen gegen das Drogenkartell Santa Blanca, um den Kopf der Bande namens La Reina de la Belleza zu besiegen.

Es gibt sowohl einen Solomodus als auch einen Multiplayer mit bis zu vier Spielern. Hauptaufgabe der Gamer ist es die Ortschaften zu untersuchen. Neben dem Hauptboss warten auch noch jede Menge Auseinandersetzungen mit Zwischengegnern. Insgesamt gibt es vier Abteilungen. Diese umfassen neben Schmuggel auch Einfluss sowie Sicherheit und Produktion. Ziel ist es alle Abteilungen zu zerschlagen und der Schreckensherrschaft von El Sueno ein Ende zu setzen. Für entsprechende Unterstützung sorgen die Rebellen.

Bei Steam ist der Titel aktuell für rund 50 Euro erhältlich. Die Gold-Year-2-Edition liegt bei 70 Euro. Für die Ultimate werden sogar 100 Euro fällig. Mit über 56.000 Rezensionen hat Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands bei Steam eine Bewertung von "sehr positiv". Die letzten rund 1.100 Stimmen sind "größtenteils positiv" ausgefallen. Game-Pass-Spieler sollten den Titel zumindest einmal ausprobieren, auch wenn Shooter nicht unbedingt den persönlichen Präferenzen entsprechen.

