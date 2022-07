Epic, Amazon & Microsoft: Zahlreiche Geschenke für Abokunden

Nachdem der Epic Games Store in dieser Woche den Lawn Mowing Simulator kostenlos unter die Leute bringt, wartet ab dem 4. August 2022 mit Unrailed! bereits der nächste Gratistitel auf alle Gamer. Voraussetzung für den kostenlosen Download ist wie immer ein Account im Epic Games Store, bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

Unrailed! ist ein Koop-Multiplayer, in dem die Spieler zusammen mit Freunden eine Zugstrecke durch endlos generierte Welten erschaffen. Dabei gibt es unter anderem zufällige Begegnungen mit diversen Bewohnern. Außerdem kann der eigene Zug verbessert werden, damit dieser nicht so schnell entgleist. Die Hobby-Eisenbahnbauer müssen Ressourcen sammeln und aus diesen die dringend benötigten Gleise herstellen. Dabei gibt es jedes Werkzeug nur einmal. Insbesondere die Zusammenarbeit und Koordinierung des eigenen Teams soll bei Unrailed! entscheidend sein.

Alle Features im Überblick:

Ein intensives und chaotisches Gleisbauerlebnis

Online- und lokaler Couch-Koop-Multiplayer (auch beides gleichzeitig möglich)

Prozedural generierte Welten mit vier verschiedenen Schwierigkeitsgraden

Dynamisches Wetter und Tag-/Nacht-Wechsel

Spielmodi: Endlos, Schnell, Sandbox (bis zu vier Spieler) und Versus (2v2)

Unterschiedliche Biome (mehr als 5)

Zahlreiche Waggon-Upgrades (mehr als 10), um deinen Zug im Endlos-Modus zu verbessern

Freischaltbare Charaktere

Eine Replay-Funktion

Online-Highscores mit Replays

Einfache Steuerung, geteilte Tastatur und Split-Controller-Modus

Durch und durch blockig

Das Koop-Game wurde von Indoor Astronaut entwickelt und erstmals im September 2019 veröffentlicht. Aktuell ist das Spiel sowohl für Sonys PlayStation als auch Microsofts Xbox und die Nintendo Switch erhältlich. Aber auch PC- und Mac-User können in die Welt von Unrailed! eintauchen. Wie sich der Webseite des Entwicklers entnehmen lässt, gab es vor rund einem Jahr einen Xbox-Crossplay-Patch. Dadurch können nun alle Gamer gegeneinandern antreten, unabhängig von der Plattform, auf der sie Unrailed! nutzen.

Auf Steam hat Unrailed! über 9.000 Rezensionen erhalten, die im Durchschnitt "sehr positiv" ausgefallen sind. Dies gilt ebenfalls für die erst kürzlich abgegebenen Bewertungen. Hier kommen die Hobby-Lokführer zu dem gleichen Ergebnis. Neben dem dritten Platz beim Kindersoftwarepreis TOMMI im Jahr 2019 hat Unrailed! zudem 2020 die Swiss Game Awards gewonnen und war für den Deutschen Computerspielpreis nominiert.

Games with Gold: Microsoft verteilt vier Spiele im August

Nachdem Sony seine PlayStation-Plus-Spiele für den kommenden Monat August bekannt gegeben hat, legt Microsoft jetzt nach. Xbox Games with Gold verteilt insgesamt vier kostenlose Titel unter allen Abonnenten. Neben dem Adventure Calico gibt es den Plattformer ScourgeBringer sowie das Action-Adventure Saints Row 2 und das Stealth-Game Monaco: What’s Yours is Mine gratis.

Calico ist ein alltägliches Community-Simulationsspiel, bei dem das Katzencafé der Stadt wieder aufgebaut werden muss. Dabei dürfen die Vierbeiner natürlich nicht fehlen. Die Gamer begeben sich auf eine Reise in ein kleines Dorf voller Magie. Möbel sowie eine lustige Dekoration und leckeres Gebäck sind ebenfalls wichtig beim Aufbau des Cafés. Calico wurde erstmals im Dezember 2020 veröffentlicht. Für die Entwicklung war Peachy Keen Games verantwortlich. Auf Steam finden sich über 2.000 "sehr positive" Bewertungen.

Die Entwickler von NeuroVoider präsentierten ScourgeBringer erstmals im Februar 2020. In einer postapokalyptischen Welt versetzt ScourgeBringer alle Gamer in die Rolle der tödlichsten Kriegerin ihres Clans: Kyhra. Es gilt das Unbekannte zu erforschen und sich durch alte Maschinen zu schlagen. Auch hier gibt es rund 1.850 "sehr positive" Rezensionen auf der Valve-Vertriebsplattform.

In Saints Row 2 müssen die Spieler den 3rd Street Saints dabei helfen, ihre Stadt zurückzuerobern. Der Titel wurde 2008 releast und ist die Fortsetzung von Saints Row aus 2006. Das Action-Adventure bietet eine offene Welt, die zu Lande, zu Wasser oder aus der Luft erkundet werden kann. Zusätzlich steht ein Koop-Spiel bereit. Dadurch ist es möglich, die gesamte Story von Saints Row 2 gemeinsam zu erleben.

Monaco: What's Yours Is Mine ist ein Spiel über Raubzüge, bei dem die ultimative Diebesbande benötigt wird, um das perfekte Verbrechen zu begehen. Als "The Locksmith" übernehmen die Spieler die Rolle eines einfachen Mannes. "The Lookout" ist die geborene Anführerin. "The Pickpocket" ist ein Landstreicher mit einem Affen und einer Schwäche fürs Verbrechen. Monaco: What's Yours Is Mine wurde im April 2013 von Pocketwatch Games veröffentlicht.

Amazons Prime Gaming

Außerdem hat Amazon seine kostenlosen Prime-Games für den August verkündet. In einem eigenen Trailer finden sich alle Infos. Das Highlight des kommenden Monats dürfte sicherlich der Remaster von StarCraft sein. Hier können sich Hobby-Strategen mit einem kostenpflichtigen Prime-Abo nach Herzenslust in der Welt des Strategie-Klassikers austoben.