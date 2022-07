Ab Donnerstag: Ein neues Gratisspiel im Epic Games Store

Nachdem der Epic Games Store in der aktuellen Woche sowohl die exklusive Geschenkaktion von Shop Titans als auch den Ego-Shooter Tannenberg kostenlos unter die Leute bringt, kündigte der Epic-Store mit dem Lawn Mowing Simulator bereits den kommenden Gratistitel an. Voraussetzung für den kostenlosen Download ist wie immer ein Account im Epic Games Store, bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

Passend zum Sommer können sich nicht nur Eigenheimbesitzer mit Grünfläche als Hobby-Gärtner betätigen. Mit dem Lawn Mowing Simulator steht nun jedem frei diverse Grundstücke von starkem Graswuchs zu befreien. Die verantwortlichen Entwickler sprechen dabei von detailgetreuem Mähen in der britischen Provinz. Dabei stehen diverse Gerätschaften zur Auswahl und der Simulator besitzt die Lizenzrechte von zahlreichen Herstellern wie Toro, SCAG und STIGA.

Im Spiel selbst gilt es wie im echten Leben zunächst das Terrain zu prüfen und so die richtige Messerhöhe zu bestimmen. Die Hobby-Gärtner müssen zudem die Motorlast im Auge behalten. Neben dem Karrieremodus gibt es Herausforderungen oder die Möglichkeit, sich im Modus “Freies Mähen“ auszuleben. Mit verschiedenen Aufsätzen wie Rasenwalzen, Mulchkits, Grasfangkörben, Schlegelmähwerken und mehr geht es dem grünen Gewächs anschließend an den Kragen.

Der Lawn Mowing Simulator spielt in einer Kleinstadt in der britischen Provinz, in der unter anderem Wohnstraßen, weitläufige Schlossanlagen, idyllische Cottage-Gärten und Reitsport-Parcours auf die Mähmesser der Spieler warten. Die Gamer fangen bei null an und entwickeln ihre Rasenpflegefirma immer weiter. Dabei gilt es unter anderem die eigene Zentrale zu verbessern und Mitarbeiter einzustellen. Aber auch das Thema Werbung spielt eine wichtige Rolle. Ganz so wie im echten Leben auch.

Der Simulator wurde erstmals im Jahr 2021 veröffentlicht und von Skyhook Games entwickelt. Auf Steam erfreut sich der Lawn Mowing Simulator über fast 1.200 Rezensionen, die “größtenteils positiv” ausgefallen sind.