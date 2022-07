GTA Online: Rockstar Games veröffentlicht neues Update

Der Spieleentwickler Rockstar Games hat jetzt mit “The Criminal Enterprises” ein neues Update für GTA Online veröffentlicht. Die Aktualisierung ist sowohl auf Sonys PlayStation 4 & 5 sowie Microsofts Xbox Series beziehungsweise Xbox One und dem PC verfügbar.

Zu den Inhalten zählen unter anderem zwei neue Missionen zur Frachtbeschaffung für Führungskräfte. Diese können vom Büro aus gestartet werden. Zusätzlich gibt es eine tägliche Mischwaren-Export-Mission. Des Weiteren findet sich neu eingestelltes Personal im Lagerhaus, um bei der Beschaffung von Ware zu helfen. Die Managerin Lupe analysiert neue Geschäftsfelder und schafft Synergien. Mit Sindys Hilfe lässt sich die Bar aufstocken. Besitzer von Motorradwerkstätten können ihre Liebe zu Zweirädern nun weitergeben und die Motorräder zahlender Kunden modifizieren und ausliefern. Brandneue Clubhaus-Missionen sind ebenfalls mit an Bord.

Nachtclubbesitzer haben die Möglichkeit mit Tony Prince zu sprechen oder den Bürocomputer zu nutzen, um neue Club-Management-Missionen zu starten. Dabei gilt es sich um eine Paparazzi-Plage zu kümmern sowie Störenfriede aus dem Club zu befördern und nicht mehr zurechnungsfähige VIPs zu betreuen. Für die Warenbeschaffung kann auf Yohan zurückgegriffen werden. Des Weiteren warten zusätzliche Versorgungsmissionen, um die Lager der Gamer zu füllen. Mit Agent 14 lässt sich unter anderem die Forschung im Bunker ankurbeln. Mehr Details rund um die Unternehmenserweiterungen finden sich hier.

The Criminal Enterprises beinhaltet eine Vielzahl von Spielverbesserungen für GTA Online. Dabei wurden zahlreiche Anmerkungen umgesetzt, die Rockstar Games über seine Feedback-Webseite erhalten hat. Zu den Verbesserungen zählt unter anderem, dass Geschäftscomputer nun auch in privaten Sitzungen zur Verfügung stehen. Verkaufs- und Beschaffungsmissionen lassen sich beliebig starten. Alle Fans von Armageddon dürfen sich auf höhere Boni in öffentlichen Sitzungen freuen.

Spieler können im Interaktionsmenü die maximale Munition für alle Waffen gleichzeitig kaufen. Außerdem gibt es im Spiel ein umfangreiches Rebalancing der Wirtschaft und der Auszahlungen für verschiedene Aktivitäten. Zusätzlich hat die Spieleschmiede das Arsenal und die Gegenmaßnahmen der Oppressor Mk II überarbeitet. Die maximale Anzahl an Standard-Immobilien wird von acht auf zehn erhöht. Zusätzliche Informationen zum neuen GTA-Online-Update gibt es hier.

