Herr der Ringe: Gollum wird um Monate verschoben

Dass es sich bei Veröffentlichungsterminen von Spielen eher um eine Empfehlung handelt, als um eine in Stein gemeißelte Verpflichtung, zeigte sich in der Vergangenheit bereits des Öfteren. Ein Paradebeispiel dürfte hier sicherlich das Action-Rollenspiel Cyberpunk 2077 sein. Jetzt hat es Der Herr der Ringe: Gollum getroffen. Ursprünglich sollte der Titel am 1. September 2022 erscheinen. Daraus wird jedoch nichts.

Wie sich dem Post auf der Social-Media-Plattform entnehmen lässt, wurde das Spiel auf unbestimmte Zeit verschoben. Als Grund nennen die Verantwortlichen die typischen Phrasen, wie zum Beispiel, dass man den Gamern ein bestmögliches Erlebnis bieten möchte. Aktuell sei dies noch nicht möglich. Auch wenn in der Meldung von einem Release in ein paar Monaten die Rede ist, bleibt abzuwarten, ob Der Herr der Ringe: Gollum überhaupt noch in diesem Jahr in die Läden kommt.

Schon bei der Veröffentlichung des Gameplay-Trailers Anfang Juli 2022 zeigten sich die Fans enttäuscht. Schaut man in die YouTube-Kommentare, finden sich dort zahlreiche sarkastische Aussagen. Unter anderem wird die Grafik von HDR: Gollum mit der des Nintendo 64 verglichen. Aber auch die PlayStation 2 wird genannt. Was in Anbetracht der aktuellen Konsolengeneration wieder an das bereits erwähnte Cyberpunk 2077 erinnert. Hier musste Sony intervenieren und hat den Titel kurzerhand aus dem eigenen Store geworfen.

Die Ereignisse rund um den Trailer dürften auch die Verantwortlichen mitbekommen und aufgrund dessen die Reißleine gezogen haben. Somit liegt vor den Entwicklern noch ein langer Weg, bis Der Herr der Ringe: Gollum tatsächlich den Ansprüchen der Fans gerecht wird.

In HDR: Gollum übernehmen die Spieler die Rolle des ehemaligen Hobbit Smeagol. Die Geschichte beginnt, nachdem der Protagonist seinen geliebten "Schatz" an Bilbo Beutlin verloren hat.