Bis Donnerstag: Zwei Gratisspiele im Epic Games Store

Auch in dieser Woche verschenkt der Epic Games Store wieder zwei Spiele. Wer jedoch auf einen Kracher gehofft hat, wird enttäuscht. Mit "Idle Champions of the Forgotten Realms" gibt es ein strategisches Management-Spiel aus der Welt von Dungeons & Dragons, das laut den Entwicklern Charaktere aus dem gesamten D&D-Multiversum in einem großen Abenteuer vereint. Da der aus dem Jahr 2017 stammende Titel bereits kostenlos erhältlich ist, bietet der Epic Games Store neben dem Spiel selbst noch zusätzliche exklusive Inhalte:

Freischaltungen für folgende Champions: Deekin (Slot 1), Widdle (Slot 2), Baeloth (Slot 4), Freely (Slot 7) und Havilar (Slot 9)

Truhen für Deekin: 16 Goldtruhen für Deekin mit 2 garantiert glänzenden Ausrüstungskarten

Truhen für Widdle: 16 Goldtruhen für Widdle mit 2 garantiert glänzenden Ausrüstungskarten

Truhen für Baeloth: 16 Goldtruhen für Baeloth mit 2 garantiert glänzenden Ausrüstungskarten

Truhen für Freely: 16 Goldtruhen für Freely mit 2 garantiert glänzenden Ausrüstungskarten

Truhen für Havilar: 16 Goldtruhen für Havilar mit 2 garantiert glänzenden Ausrüstungskarten

2 Buff-Tränke, die eine Woche vorhalten: 1 Trank des Juwelenjägers und 1 Trank des Goldsuchers

1 exklusiver Skin: Black Pits Baeloth

1 exklusiver Vertrauter: Baby Tarrasque

Zudem wartet im Epic Games Store mit Wonder Boy: The Dragon's Trap ein Action-Adventure aus dem Jahr 2017 kostenlos auf alle Einzelspieler-Fans. Der von Lizardcube entwickelte Titel ist auf allen gängigen Plattformen erhältlich und darf sich auf Steam bei über 1.500 abgegebenen Rezensionen über eine "sehr positive" Bewertung freuen. Ein Fluch des Meka-Drachens verwandelt den Protagonisten in ein Monstrum. Nur das Salamanderkreuz ist in der Lage den Fluch aufzuheben. Um besagtes magisches Item gilt es verschachtelte Schauplätze voller Monster und Drachen zu erkunden. Je mehr Drachen von den Spielern besiegt werden, desto aggressiver wird der Fluch.

Neben einer modernen Version lässt sich der Titel auch im 8-Bit-Stil spielen. Ingesamt stehen drei verschiedene Schwierigkeitsgrade zur Wahl. Diese reichen von Gelegenheitsspieler bis hin zu Experten. Voraussetzung für den Download ist wie immer ein Account im Epic Games Store, bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

Neben den aktuell erhältlichen Spielen hat der Epic Games Store auch die kommenden Titel bekannt gegeben. Mit der befristeten exklusiven Geschenkaktion von Shop Titans gibt es ab dem 21. Juli 2022 die folgenden Inhalte im Store:

Entwurf: Championschutz

Entwurf: Assassinen-Tantō

Entwurf: Zerlegerhacke

Entwurf: Sprudelflasche

Dekoration: Tapferkeitsbanner

Dekoration: Oni-Schrein

Dekoration: Lama-Piñata

Ladenbesitzer-Anpassung: Gute alte Hacke

50 Argon-Münzen

50 Antiquitätenmarke

3 Schleimige Schlüssel

3 Schleimige Truhe

200 Flederflügel (Fertigungsmaterial)

200 Mondkristalle (Fertigungsmaterial)

Besagte Geschenkaktion ist für alle verfügbar, die sich über den Epic Games Store anmelden und gilt sowohl für neue als auch für bestehende Konten. Shop Titans muss allerdings installiert sein, um die exklusiven Geschenke zu erhalten.

In Tannenberg wartet laut dem verantwortlichen Studio in 64-Spieler-Schlachten eine authentische Umsetzung des Ersten Weltkrieges. Der Shooter wurde erstmals im Jahr 2019 veröffentlicht und ist für Spieler ab 18 Jahren geeignet.