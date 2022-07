Epic Games Store: Zusätzliche Überraschung in der aktuellen Woche

Eigentlich sollte es in dieser Woche zwei neue Gratisspiele im Epic Games Store geben. Nachdem in der letzten Woche Car Mechanic Simulator 2018 und A Game of Thrones: The Board Game verschenkt wurden, kündigte Epic sowohl Geneforge 1 - Mutagen als auch Iratus: Lord of the Dead für den gestrigen Donnerstag an. Wie sich jetzt jedoch herausstellt, können Spieler in der aktuellen Woche zusätzlich den Action-Titel Hood: Outlaws & Legends herunterladen. Voraussetzung für den Download ist wie immer ein Account im Epic Games Store, bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

Hood: Outlaws & Legends wurde erstmals im Mai 2021 veröffentlicht. Verantwortlich für die Entwicklung ist die Spieleschmiede Sumo Digital. Der Titel ist neben der PlayStation 4 & 5 auch für Microsofts Xbox One sowie Series und Windows-PC verfügbar. Die Geschichte von Hood: Outlaws & Legends spielt in einem gnadenlosen, unkontrollierten Staat, in dem Rebellen und Schurken versuchen ihren Platz unter Legenden zu erkämpfen. Zwei Teams aus 4 Spielern treten gegeneinander an, um den perfekten Raubüberfall in einer Spielumgebung durchzuführen, die durch KI-Wachen patrouilliert wird. Mit den einzigartigen Fertigkeiten und mystischen Fähigkeiten der einzelnen Charaktere gilt es, heimlich schleichend Schätze zu stehlen oder durch lauten und brutalen Kampf zu dominieren.

Für die kommende Woche kündigte der Epic Games Store mit Ancient Enemy, ein RPG aus dem Jahr 2020, und mit Killing Floor 2, einem Shooter von 2016, wieder zwei Spiele an. Ob es dabei bleibt, wird sich nächsten Donnerstag zeigen.

Ancient Enemy ist ein strategisches RPG-Kartenspiel, in dem Spieler taktische Entscheidungen treffen und herausfordernde Rätsel lösen. Außerdem müssen die Gamer sich einer Horde tödlicher Feinde stellen. Dabei gilt es nicht nur nur den Kampf zu überstehen, sondern auch die eigenen Kräfte wiederherzustellen, um das Böse zu besiegen und ein letztes Duell gegen einen monströsen Erzfeind zu kämpfen.

Killing Floor 2 wurde von Tripwire Interactive entwickelt und ist der Nachfolger von Killing Floor aus dem Jahr 2009. Als Early-Access-Titel ist das Spiel bereits seit April 2015 auf Steam erhältlich. In Killing Floor 2 begeben sich die Spieler auf das europäische Festland, das von den grauenvollen und blutrünstigen Klonen namens “Zeds” überrannt wurde.