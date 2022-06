Epic Games Store: Auf zwei Gratisspiele folgen zwei weitere

Aktuell können sich alle Spieler über zwei Gratistitel im Epic Games Store freuen. Neben dem Car Mechanic Simulator 2018 verschenkt Epic Games auch die Digital-Edition des A Game of Thrones: The Board Game. Bis zum 30. Juni 2022 können beide Titel kostenlos heruntergeladen werden. Voraussetzung für den Download ist wie immer ein Account im Epic Games Store bzw. es muss die Shopsoftware installiert sein. In der kommenden Woche warten mit Geneforge 1 - Mutagen sowie Iratus: Lord of the Dead erneut zwei Spiele auf alle Schnäppchenjäger. Besagte Titel stehen vom 30. Juni bis zum 7. Juli 2022 im Store zur Verfügung.

Iratus: Lord of the Dead ist ein rundenbasiertes, taktisches Roguelike-RPG, das in einem dunklen Fantasy-Universum spielt. Die Spieler übernehmen die Kontrolle einer Armee der Untoten und müssen einem zornigen Nekromanten dabei helfen, die Oberflächenwelt zu erreichen. Die Armee von Untoten besteht dabei unter anderem aus Skeletten, Zombies, oder Todesfeen. Insgesamt gibt es 19 verschiedene Diener. Zudem lassen sich aus Körperteilen von getöteten Gegnern Soldaten erschaffen. Jeder Lakai hat sechs einzigartige Fähigkeiten, sodass insgesamt fast hundert Fähigkeiten zur Verfügung stehen. Iratus kann seine Feinde nicht nur mit Magie oder Gewalt töten, sondern auch, indem er ihren Verstand aufzehrt.

Geneforge 1 - Mutagene ist ein offenes Fantasy-Abenteuer in einer seltsamen Welt. Die Spieler übernehmen die Rolle eines Shapers. Hierbei handelt es sich um einen Zauberer mit der Macht, Leben zu erschaffen. Außerdem lassen sich mächtige Bestien kreieren. Los geht es auf einer einsamen Insel. Hier gilt es zahlreiche Geheimnisse zu entdecken. Dabei warten großartigen Schätze und vieles mehr auf alle Hobbyabenteurer. In Geneforge finden sich über 80 erkundbare Zonen. Das Gameplay beläuft sich laut den Entwicklern auf über 50 Stunden. Außerdem soll der Titel einen hohen Wiederspielwert besitzen.