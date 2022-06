Xbox Showcase: Neugikeiten zu Diablo IV und vieles mehr

Microsoft und Bethesda haben auf dem Showcase 2022 in rund 90 Minuten einen Ausblick auf die kommenden Spiele sowohl für die Xbox One als auch die Xbox Series gegeben. Los ging es mit dem Koop-Shooter Redfall. Hier gab es einen neuen Gameplay-Trailer des im Jahr 2023 erwarteten Titels zu sehen. Alle Hobby-Rennfahrer durften sich über Neuigkeiten zu Forza Motorsport freuen, das im Frühling 2023 erwartet wird. Das Action-Rollenspiel Starfield wurde erst kürzlich auf das nächste Jahr verschoben. Beim Showcase 2022 zeigte die Spieleschmiede nun erste Spielszenen aus Starfield. In dem rund 15-minütigen Video gibt es neben dem Skillsystem Kämpfe und vieles mehr zu sehen.

Nach den eher gemischten Reaktionen auf Diablo Immortal konnten sich beim Showcase 2022 jedoch alle Anhänger des Franchises freuen. Activision Blizzard hat neue Spielszenen von Diablo 4 veröffentlicht. Unter anderem gibt es den allseits beliebten Totenbeschwörer zu sehen. Blizzard gab aber auch diverse Einblicke in die Spielwelt des vierten Teils. Die Veröffentlichung soll im Jahr 2023 erfolgen. Ob Activision Blizzard dies tatsächlich gelingen wird, bleibt zunächst abzuwarten. Ebenfalls ist derzeit unklar, welche Auswirkungen die Übernahme durch Microsoft auf den kommenden Titel hat. Den Verantwortlichen sollte jedoch klar sein, dass der typische Diablo-Spieler auf dem PC zuhause ist.

Des Weiteren wird Overwatch 2 als Free2Play-Titel für alle gängigen Plattformen erscheinen. Bereits am 4. Oktober 2022 soll eine Early-Access-Version verfügbar sein. Ein entsprechender Trailer findet sich hier. Aber auch für alle Hobby-Piloten und Fans des Microsoft Flugsimulators gibt es anlässlich des 40-jährigen Jubiläums Grund zur Freude. Microsoft gewährt allen Nutzern kostenlos Zugriff auf Flugmaschinen aus früheren Teilen des Flugsimulators. Hier gibt es alle Infos.

Wer den Microsoft und Bethesda Showcase 2022 verpasst haben sollte, findet den kompletten Livestream im weiter oben eingebetteten Video.