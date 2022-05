Der Epic Games Store verschenkt die drei Bioshock-Spiele

Aktuell läuft im Epic Games Store der Epic Mega Sale - und dafür soll ordentlich die Werbetrommel gerührt werden. Nach Borderlands 3 aus der Vorwoche gibt es nun nicht nur einfach ein weiteres Gratis-Spiel - sondern gleich eine Collection aus drei Top-Titeln.

Auch in dieser Woche war geheim gehalten worden, welchen bzw. welche Titel es gratis geben würde. Mit BioShock: The Collection wird jetzt ohne Zweifel ein besonders attraktives Spiele-Paket verschenkt. Es beinhaltet alle drei bisher erschienenen Bioshock-Teile.

In BioShock Remastered kann der erste Ausflug in die dystopische Unterwasserstadt Rapture gestartet werden. Hier scheiterte ein ambitioniertes Gesellschaftsprojekt - und der Spieler wird Zeuge des misslungenen Experiments. Der Titel erschien ursprünglich 2007 und ergänzt das Ego-Shooter-Spielgefühl um Elemente aus Rollenspielen und Survival Horror. Die Remastered-Variante sorgt gegenüber dem ursprünglichen Spiel für Verbesserungen bei der Beleuchtung und bei Umgebungsdetails.

Mit BioShock 2 Remastered kehrt der Spieler zurück nach Rapture - diesmal aber als Subject Delta, einem Big-Daddy-Prototypen, der seine verschwundene Little Sister sucht. Zeitlich ist dieser Serienteil acht Jahre nach den Ereignissen aus dem ersten Teil angesiedelt. Auch in diesem Teil spielt im Hintergrund eine Gesellschaftsidee eine wesentliche Rolle. BioShock 2 erschien 2010 und erhielt für BioShock: The Collection im Jahre 2016 ebenfalls eine Remastered-Fassung.

Schließlich ist auch der bisher letzte Serienteil, BioShock Infinite: The Complete Edition Teil von BioShock: The Collection. Diesmal verschlägt es den Spieler aber nicht länger in die Tiefen des Meeres, sondern in die schwebende Stadt Columbia. Das grundlegende Spielprinzip entspricht dabei weiterhin dem der Vorgängerteile. In Columbia wollen die Spieleentwickler die Auswirkungen von religiösem Fanatismus und amerikanischem Patriotismus aufzeigen. BioShock Infinite wurde 2013 veröffentlicht. BioShock Infinite: The Complete Edition enthält zusätzlich zum Hauptspiel die Episoden 1 und 2 der Erweiterung Burial at Sea sowie Clash in the Clouds.

Die Systemvoraussetzungen fallen aus heutiger Sicht für alle drei Titel überschaubar aus. Für den jüngsten Serienteil BioShock Infinite: The Complete Edition werden so mindestens ein Core 2 DUO mit 2,4 GHz bzw. AMD Athlon X2 mit 2,7 GHz, 2 GB RAM, 20 GB Speicherplatz und eine DirectX-10-kompatible Grafikkarte wie Radeon HD 3870 oder NVIDIA 8800 GT benötigt.

Man kann sich BioShock: The Collection im Epic Games Store noch bis zum 2. Juni um 17:00 Uhr holen. Die Spiele verbleiben auch danach in der Bibliothek der Nutzer. In einer Woche wird es dann übrigens ein weiteres "geheimnisvolles Spiel" im Epic Games Store geben.