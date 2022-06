Game-Pass-Spiele: Microsoft verschenkt sechs Titel im Juni 2022

Aktuell können sich Gamer zumindest beim Thema Gratisspiele nicht beschweren. Zahlreiche Anbieter verschenken diverse Titel. In dieser Liste darf natürlich auch Microsoft nicht fehlen. Alle Game-Pass-Abonnenten erhalten in diesem Monat gleich sechs Spiele kostenlos. Ab sofort ist bereits das Online-Beat-em-up For Honor in der Marching-Fire-Edition verfügbar. Am 2. Juni 2022 folgt dann die Master-Collection von "Ninja Gaiden". Mit "Assassin’s Creed Origins" spendiert Microsoft fünf Tage später das Highlight der Juni-Titel. Zudem gibt es am 7. Juni 2022 das Action-Adventure Chorus sowie das Puzzle-Game "Disc Room" und den Indie-Titel "Spacelines from the Far Out" für alle zahlenden Abo-Kunden - wobei die letzten drei genannten Spiele aus dem ID@Xbox-Programm stammen.

Des Weiteren sind aktuell das Age-of-Empire-3-Update "Knights of the Mediterranean” und der Flight-Simulator-DLC Top Gun: Maverick verfügbar. Mit der Veröffentlichung der neuen Titel müssen einige ältere weichen. Ab dem 15. Juni 2022 ist Schluss für Darkest Dungeon, Greedfall und Worms Rumble.

Passend zum kommenden Assassin’s Creed Origins kündigen die verantwortlichen Entwickler ein Next-Gen-Update an. Besagte Aktualisierung ermöglicht unter anderem eine Darstellung von 60 FPS sowohl auf Sonys PlayStation 5 als auch Microsofts Xbox Series. Weitere Details zum neuen Patch gibt es bislang jedoch noch nicht.

Der vom französischen Publisher Ubisoft entwickelte Titel wurde erstmals im Oktober 2017 veröffentlicht. Im Action-Adventure übernehmen die Spieler die Rolle der Protagonistin Layla Hassan aus der Third-Person-Perspektive. Bei Assassin’s Creed Origins handelt es sich um den zehnten Teil der Hauptserie und um den Nachfolger des 2015 erschienenen Assassin’s Creed Syndicate. Das Action-Adventure ist sowohl für Windows-PC als auch die Konsolen von Microsoft und Sony verfügbar.