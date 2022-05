Leak: Sonys kostenlose PlayStation-Plus-Spiele für Juni 2022

Auch in diesem Monat sind die kommenden PlayStation-Plus-Gratisspiele im Vorfeld an die Öffentlichkeit geraten. Insgesamt warten laut der spanischen Webseite Areajugones im Juni 2022 gleich drei Titel auf alle Gamer. Das absolute Highlight in der Liste stellt dabei sicherlich "God of War" aus dem Jahre 2018 dar. Hier möchte Sony ordentlich die Werbetrommel für das Franchise rühren. Mit "God of War Ragnarök" steht bereits die Fortsetzung in den Startlöchern, die noch in diesem Jahr erscheinen soll. Wer bislang noch nicht mit Kratos und seinem Sohn in die Welt von God of War abgetaucht ist, sollte sich das Action-Adventure als PlayStation-Plus-Abonnent definitiv genauer anschauen.

Multiplayer-Onlinespiel können die Gamer in 4er-Teams gegeneinander antreten. Zudem wurde die Grafik des Titels von Grund auf neu aufgebaut. Shinobi Striker ist unter anderem auch auf dem PC erhältlich und freut sich bei Steam über rund 33.500 Bewertungen, die "sehr positiv" ausgefallen sind. Selbst die kürzlich abgegebenen Rezensionen (777) kommen zum gleichen Ergebnis. Die Story ist wie auch bei den Vorgängern an der bekannten Anime-Serie angelehnt. Nachdem "Naruto Shippuden" am 23. März 2017 offiziell beendet wurde, stellt "Boruto - Naruto Next Generations" die unmittelbare Fortsetzung des Franchises dar.

Beim letzten Titel des Trios handelt es sich um Nickelodeon All-Star Brawl. Das im Jahr 2021 veröffentlichte Crossover-Kampfspiel wurde von Ludosity und Fair Play Labs entwickelt und von GameMill Entertainment veröffentlicht. Das Game ist neben der PlayStation 4 und 5 auch für die Nintendo Switch sowie Microsofts Xbox Series verfügbar. Eine Version für den PCs ist ebenfalls erhältlich. Auf Steam erfreut sich Nickelodeon All-Star Brawl über fast 4.000 Rezensionen, die "sehr positiv" sind. Die 77 kürzlich abgegebenen Bewertungen sind jedoch nur "ausgeglichen".