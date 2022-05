Switch Online: Neues Gratisspiel für die Nintendo-Konsole

Auch wenn die aktuelle Wetterlage in Deutschland eher dazu einlädt die Zeit im freien zu verbringen, gibt es derzeit auch zahlreiche Argumente für Gamer, sich in den eigenen vier Wänden aufzuhalten. Seit heute ist der Klassiker Kirby 64: The Crystal Shards für alle Switch-Besitzer, die bei Nintendo ein entsprechendes Abo (Switch Online + Erweiterung) abgeschlossen haben, völlig kostenlos erhältlich.

In Kirbys erstem 3D-Abenteuer muss der pinke Protagonist in den Sternen jenseits des Dream Lands seine Freunde vor Dark Matter retten. Insbesondere Fans der Reihe kommen beim Jump'n'Run auf ihre Kosten. Es lassen sich wieder zahlreiche Feinde verschlingen, um im Anschluss ihre Spezial-Power nachzuahmen. Dazu zählen unter anderem Feuer sowie Eis oder Elektro. Zudem sind Powercombos möglich. Die Spieler müssen den Planeten erkunden und treffen dabei auf Gebiete, die aus Lava, Wasser oder sogar Süßigkeiten bestehen. Kirby 64 hält außerdem drei Bonus-Minispiele für bis zu vier Spieler bereit.

Der Titel ist erstmals im März des Jahres 2000 veröffentlicht worden. Verantwortlich für die Entwicklung war die Spieleschmiede HAL Laboratory. Kirby 64: The Crystal Shards ist sowohl für die Nintendo Switch als auch für den Nintendo 64 sowie die Wii U und die Wii erhältlich.

Wer im Zuge des kostenlosen Releases nun mit dem Gedanken spielt ein entsprechendes Abo abzuschließen, muss mit Kosten in Höhe von rund 40 Euro pro Jahr rechnen. Günstiger wird es mit der Familien-Option. Hier können gleich mehrere Gamer den Dienst für 70 Euro im Jahr nutzen.