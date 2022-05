Canonical sucht Entwickler für sein Ubuntu-Gaming-Team

Beim Thema Gaming-Plattform denken die meisten Menschen sicherlich an Videospielkonsolen à la PlayStation oder Xbox, genau wie an den Windows-PC. Blickt man etwas über den Tellerrand, fallen Begriffe wie Arcade-Automaten oder Googles Stadia. Allerdings finden sich Linux-Computer nur selten in solchen Listen wieder. Damit sich dies in Zukunft ändert, ist der Ubuntu-Hersteller Canonical aktuell auf der Suche nach neuen Talenten.

In einer Stellenausschreibung äußern sich die Verantwortlichen wie folgt: "Wir befinden uns in einer aufregenden Zeit für Spiele unter Linux. Kompatibilitätstools wie Proton sind ausgereift und viele native Windows-Titel können zum Laufen gebracht werden, was die Bibliothek der unter Linux verfügbaren Titel massiv erweitert."

Bereits im April gab das Unternehmen bekannt sich in den kommenden Monaten verstärkt auf das Gaming unter Ubuntu zu konzentrieren. "Bei der Bereitstellung eines abgerundeten Spielerlebnisses geht es um mehr als nur Kompatibilität. Es geht darum die Leistung über eine breite Palette von Hardware zu maximieren, einen robusten und sicheren Anti-Cheat-Schutz zu gewährleisten, den Zugang zu Tools für die Erstellung von Inhalten, die Treiberverwaltung und HUD-Overlays zu vereinfachen sowie sicherzustellen, dass Spielcontroller, Headsets, RGB-Tastaturen und Gaming-Mäuse vollständig unterstützt werden und anpassbar sind."

Ob es Canonical tatsächlich gelingen wird, Ubuntu attraktiver für Gamer zu gestalten, bleibt zunächst abzuwarten. Allerdings könnte dies die Beliebtheit des Betriebssystems sowie von Linux im Allgemeinen stark verbessern.