Anno 1800: Alle Infos zum Update auf Version 14.2

Auch wenn das Aufbauspiel Anno 1800 mittlerweile schon über drei Jahre alt ist, wird der Titel selbst 2022 noch weiter entwickelt. Aus diesem Grund haben die Entwickler bei Blue Byte nun das Game-Update 14.2 veröffentlicht. Allerdings sorgt die neueste Aktualisierung lediglich für zwei Anpassungen beim Gameplay. Dazu zählt, dass die Verantwortlichen ein Problem behoben haben, das die Achievements im Spiel mit “Keim der Hoffnung“ fälschlicherweise freigeschaltet hatte. Besagter Fix betrifft bestehende Spielstände und korrigiert die Achievements gemäß der Übersicht in Ubisoft Connect. Außerdem sind mit dem Update die drei Lehmgruben der süd-östlichen Insel (Der Silberne Käfig) wieder zurück.

Des Weiteren konnten alle Anno-1800-Strategen beim diesjährigen CDLCs abstimmen und die Cosmetic-DLC-Pläne der Spieleschmiede entscheidend beeinflussen. Dabei standen die folgenden Pakete zur Auswahl:

“Nature Pack“: Ornamente, die in größeren innerstädtischen Parks oder vielleicht als Teil eines größeren Erholungs-Naturparks außerhalb der Stadt verwendet werden können. Es würde sich auf Naturobjekte wie besondere Bäume, Naturdenkmäler, Felsformationen und vielleicht Plätze zum Ausruhen für Spaziergänger konzentriert.

“Eldritch Pack“: Gothic-Elemente passend zum 19. Jahrhundert für Städte mit düsteren und möglicherweise leicht gruseligen Ornamenten. Dies könnten die typischen Wasserspeier, unheimliche Bäume, Friedhofsstücke und andere gotische Architektur sein.

“Old Town Pack“: Das Zeitalter der Industrialisierung ist angebrochen, aber das bedeutet nicht, dass die eher mittelalterlichen Wurzeln der Städte aus früheren Annos vergessen werden. Dieses Paket konzentriert sich auf die Überbleibsel aus älteren Zeiten für Stadtzentren der Spieler.

Datenschutzhinweis für Twitter An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Twitter Feed zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Twitter setzt durch das Einbinden des Applets Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf diesen Feed. Der Inhalt wird anschließend geladen und Ihnen angezeigt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Tweets ab jetzt direkt anzeigen



Tweet anzeigen

Wie zuvor auch bietet das Studio den Cosmetic-DLC separat für einen Preis von rund 5 Euro zum Kauf an. Besagter DLC ist nicht Teil des Season-4-Passes. Die Abstimmung lief für zwei Wochen und endete am gestrigen Montag, den 16. Mai um 23:59 Uhr. Gewonnen hat mit 757 Votes das Old-Town-Pack. Auf Platz zwei mit insgesamt 443 Stimmen landete das Nature-Pack. Bronze ging mit 400 Klicks an das Eldritch-Pack.