PlayStation Store: Bonusrunde mit Rabatten von bis zu 70 Prozent

Passend zum Wochenende hat Sony in seinem PlayStation-Store die “Bonusrunde” gestartet. Im besagten Sale gibt es wieder diverse Angebote. Unter anderem freuen sich Gamer über einen Preisnachlass von bis zu 70 %. Auf einer separaten Seite finden sich alle reduzierten Titel auf einen Blick. Darunter die Game-of-the-Year-Edition von Marvel’s Spider-Man. Als Peter Parker durch New York City zu schwingen ist bereits ab 20 Euro möglich und entspricht einem Rabatt von 60 % gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung. Außerdem können sich alle Freunde des singenden Eisens über Assassin's Creed Valhalla in der Deluxe-Version für die PlayStation 4 und 5 freuen. Das Action-Adventure ist für rund 36 Euro erhältlich.

Wer hingegen aktuell mit dem Gedanken spielt sich die Deluxe-Edition von Deathloop zuzulegen, erhält einen Nachlass von 50 % und zahlt 45 Euro an der Kasse. Dies gilt auch für Far Cry 6, sowohl die Edition als auch der Preis sowie der Rabatt sind identisch mit Deathloop. Die Ultimate Edition vom sechsten Teil des Franchises kostet hingegen 60 Euro. Für alle Zombiejäger gibt es die Deluxe-Variante von Back 4 Blood für 50 Euro. Das Angebot ist neben der PlayStation-5-Version auch für den PS4-Titel gültig. Spannende Rennen gibt es bei GRID Legends. Hier müssen Gamer 54 Euro auf den Tisch legen, um die Deluxe-Edition ihr Eigen zu nennen.

Des Weiteren hat Sony Mortal Kombat 11 Ultimate um 60 % reduziert. Die PS5 oder PS4 liegt aktuell bei 24 Euro. Für 35 Euro kann man sich bei SnowRunner (Premium) als Truckerfahrer betätigen. Satte 70 % gibt es bei der Deluxe-Edition von Watch Dogs: Legion. Besagter Titel kostet anstatt 80 Euro derzeit nur noch 24 Euro. Ein Angespielt zum Open-World-Action-Adventure aus dem Hause Ubisoft findet sich hier.

Auch wenn es die ausgezeichneten Rabatte teilweise in sich haben, lohnt sich ein Blick auf Amazon und Co. Teilweise ist die Disc-Version etwas günstiger. Vorausgesetzt natürlich, man besitzt eine Sony-Konsole mit einem entsprechenden Laufwerk.