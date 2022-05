Neuer Sale zum Wochenende bei Steam mit zahlreichen Schnäppchen

Passend zum Wochenende gibt es bei der Valve-Vertriebsplattform einen neuen Sale. Unter anderem wurde The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III um 50 % reduziert und ist aktuell für knapp 30 Euro erhältlich. Wer zunächst in das Game hineinschnuppern möchte, kann sich auf der Produktseite eine Demo herunterladen. Außerdem ist SD Gundam G Generation Cross Rays im Angebot. Hier gibt es sogar einen Preisnachlass von 75 %. Wer schon immer mal KFZ-Mechatroniker sein wollte, hat hierzu beim Car Mechanic Simulator 2021 die Möglichkeit. Besagter Titel ist aktuell für knapp 17 Euro erhältlich, was einem Nachlass von 20 % entspricht. Das Strategiespiel Wingspan kann aktuell für 10 Euro erworben werden.

Die Überraschung zum Frühling ist der Raw Fury Games Spring-Surprise-Sale. Hier finden sich zahlreiche reduzierte Spiele. Die Angebote reichen dabei von 10 % bis hin zu 90 %. Auf einer separaten Übersichtsseite finden sich alle Schnäppchen auf einen Blick.

Des Weiteren sind unter den Sonderangeboten bei Steam noch zahlreiche weitere Titel gelistet. Dazu zählt unter anderem Red Dead Redemption, das mit 30 Euro nur noch die Hälfte kostet. Star Wars Jedi: Fallen Order ist derzeit für 10 Euro verfügbar und somit um 75 % reduziert.

Wer am Wochenende lieber ein paar Körbe werfen will, kann seinem Bedürfnis bei NBA 2K22 nachgehen. Für knapp 10 Euro steht der Titel bei Steam zum Download bereit. Für alle Action-Junkies und Zombie-Fans gibt es Dying Light 2 Stay Human für 48 Euro. Auf große Reise geht es bei Euro Truck Simulator 2 für 5 Euro. Jede Menge Rätselspaß verspricht Escape Simulator bei einem Preis von 12 Euro. Alle Hobbybäcker können ihr Talent beim Bakery Simulator unter Beweis stellen. Besagte Simulation ist bei Steam für knapp 13 Euro erhältlich, was einem Preisnachlass von 15 % entspricht. Zudem wurden die zusätzlichen DLCs reduziert.