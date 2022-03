Ab 18 Uhr: Far Cry 6 für kurze Zeit kostenlos verfügbar

Mit Far Cry 6 präsentierte die Spieleschmiede Ubisoft Toronto den sechsten Teil der bekannten Ego-Shooter-Reihe. Die Hauptrolle des Bösewichts übernahm der unter anderem aus der TV-Serie Breaking Bad bekannte Schauspieler Giancarlo Esposito.

Nachdem der fünfte Teil der Serie im fiktiven Hope County in den Vereinigten Staaten spielt und die Gamer sich gegen eine extremistische Sekte behaupten müssen, verschlägt es die Spieler in Far Cry 6 nach Kuba. Genauer genommen auf die Insel Yara, die vom Diktator "El Presidente" Antón Castillo kontrolliert wird. Castillos Gegenspieler stellt der Protagonist Dani Rojas dar, der von den Ubisoft-Entwicklern seine eigene Stimme erhalten hat. Da es sich bei Yara um eine Insel handelt, gibt es in der Open-World von Far Cry 6 keine unsichtbaren Mauern zur Begrenzung des Spielfelds. Zudem steht es den Spielern frei, die Welt des Ego-Shooters auf eigene Faust zu erkunden. Das Töten von Zivilisten ist dabei jedoch zu unterlassen. Ob Hauptstroy oder Nebenmissionen: in Far Cry 6 führen viele Wege nach Rom.

Wer bislang noch zögert in die Welt von Far Cry 6 einzutauchen, hat jetzt die Möglichkeit den Shooter in den kommenden Tagen völlig kostenlos auszuprobieren. Ab 18 Uhr lässt sich der Titel anspielen. Die Hobby-Abenteurer haben anschließend bis zum 28. März 2022 Zeit das Spiel auf Herz und Nieren zu testen. Wer nach der Probezeit in die Vollen gehen will, bekommt von Ubisoft einen Rabatt in Höhe von 50 % spendiert.

Alle PC-Spieler können Far Cry 6 entweder über Ubisofts Connect Service oder den Epic Games Store beziehen. Der kostenlose Testzeitraum kann aber auch von Konsolen-Besitzern in Anspruch genommen werden. Sowohl auf der PlayStation 5 als auch auf Microsoft-Konsolen ist der Titel kostenlos verfügbar.

Weitere Informationen zur Story und dem Gameplay von Far Cry 6 finden sich in unserem Angespielt zum Ego-Shooter. Einen ausführlichen GPU-Test gibt es hier.