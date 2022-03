Epic Games Store: Gratis Flipper-Titel mit Shoot-em-up- und Hack-&-Slash-Elementen

Aktuell erwartet alle Gamer im Epic Games Store mit “In Sound Mind” ein phantasievolles psychologisches Horrorspiel in der Ego-Perspektive. Bis zum 24. März 2022 um 16 Uhr haben alle Nutzer die Möglichkeit den Titel herunterzuladen. Voraussetzung ist wie immer ein Account im Epic Games Store, bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

In der kommenden Woche folgt dann mit Demon's Tilt ein Pinball-Titel, der mit Shoot-em-up- und Hack-&-Slash-Elementen neue Maßstäbe für das Flipper-Genre setzen möchte. Zu den Features zählt unter anderem eine weitläufige Spielfläche mit drei Ebenen. Außerdem erwarten die Spieler höllische Bosse und Spezialmodi. Der klassische Multiball ist ebenfalls mit an Bord. Die Systemvoraussetzungen halten sich mit einem i5 und 4 GB an Arbeitsspeicher sowie einem 1 GB Festplattenspeicher in Grenzen. Bei der Grafikkarte wird mindestens eine GeForce GTX 660 oder eine Radeon 7970 benötigt.

Demon’s Tilt wurde erstmals im Januar 2019 veröffentlicht. Verantwortlich für die Entwicklung ist neben der Spieleschmiede Flarb LLC auch das Studio Wiznwar. Der Titel lässt sich sowohl auf Sonys PlayStation 4 als auch auf Microsofts Xbox One spielen. Außerdem ist Demon’s Tilt für die Nintendo Switch und für die MacOS sowie Windows-PCs erhältlich.

Bei Steam wurde der Flipper insgesamt 553 mal bewertet und erhielt eine sehr positive Resonanz. Die Deluxe-Edition kostet bei Steam aktuell rund 25 Euro und beinhaltet neben dem Hauptspiel auch das Collectors Pack. Die Audioausgabe erfolgt auf Englisch. Bei den Bildschirmtexten stehen sowohl Deutsch als auch Englisch sowie Französisch und viele mehr zur Verfügung. Einen Multiplayer gibt es bei Demon’s Tilt hingegen nicht. Der Flipper kann nur als Einzelspieler genutzt werden.

Auch wenn das Spielprinzip von Demon’s Tilt bereits einige Jahrzehnte auf dem Buckel hat, sollte man sich den Titel nicht entgehen lassen. Als kurzer Zeitvertreib lohnt sich eine Runde Flipper allemal.