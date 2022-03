Epic Games Store: Auf Cities: Skylines folgt Horrorgame

Nachdem sich der Epic Games Stores in der jüngsten Vergangenheit bei den Gratisspielen etwas zurückgehalten hat und die Hochkaräter auf sich haben warten lassen, gibt es jetzt wieder einen absoluten Simulations-Kracher völlig kostenlos im Store. Mit Cities: Skylines präsentiert Epic die auch noch heute sehr beliebte Städtebausimulation aus dem Hause Colossal Order. Bis zum 17. März 2022 um 16 Uhr haben alle Hobby-Städteplaner die Möglichkeit den Titel herunterzuladen. Voraussetzung ist wie immer ein Account im Epic Games Store, bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

Neben dem aktuellen Geschenk kündigte Epic Games bereits das Spiel für die nächste Woche an. Mit “In Sound Mind” erwartet alle Gamer ein phantasievolles psychologisches Horrorspiel in der Ego-Perspektive. Zudem gibt es frenetische Rätsel sowie einzigartige Bosskämpfe und Originalmusik von The Living Tombstone. “In Sound Mind” stammt von den Machern des Kultklassikers Nightmare House 2. Neben dem kommenden Gartisspiel lässt sich “In Sound Mind” auch in einer Digital-Deluxe-Edition erwerben. Diese beinhaltet den digitalen Soundtrack von The Living Tombstone und liegt im Epic Games Store momentan bei rund 40 Euro.

Das Horrorspiel wurde im Juni 2020 erstmals von We Create Stuff veröffentlicht. Der Titel lässt sich sowohl auf Sonys PlayStation 5 als auch auf Microsofts Xbox Series und dem Windows-PC spielen. Außerdem erfolgte eine Portierung auf die Nintendo Switch.

Auf Steam finden sich insgesamt 803 Bewertungen, die insgesamt “äußerst positiv” ausgefallen sind. Die kürzlichen Rezensionen belaufen sich auf 34 und sind “sehr positiv”. Die Systemanforderungen halten sich ebenfalls in Grenzen. Es sollte jedoch mindestens ein Core-i5-4460-Prozessor beziehungsweise eine AMD-FX-6300-CPU mit 8 GB Arbeitsspeicher verbaut sein. Bei der Grafikkarte genügt eine NVIDIA GeForce GTX 960 oder eine AMD Radeon R9 280.