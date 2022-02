PlayStation Plus: Gratis-Titel und möglicher PS5-Event im März

Wie Sony jetzt bekannt gegeben hat, verteilt das Unternehmen im März 2022 sowohl Team Sonic Racing (PS4) als auch Ark: Survival Evolved (PS4) an alle PlayStation-Plus-Mitglieder. Offiziell wurde zudem bestätigt, dass neben den bereits genannten Titeln auch Ghostrunner (PS5) und als Bonustitel Ghost of Tsushima Legends (PS4/PS5) kostenlos für alle Abonnenten erhältlich sein werden. Auch zum dritten Titel des kostenlosen Trios halten sich die Japaner bedeckt. In der Gerüchteküche wurde bislang das Actiongame Sifu genannt, ob dies jedoch auch der Realität entsprechen wird, bleibt zunächst abzuwarten.

Außerdem kommen alle Plus-Mitglieder in den Genuss eines besonderen Angebots für die PlayStation 5. Mit der PlayStation Plus Collection können alle Mitglieder eine ausgewählte Sammlung an 20 PS4-Spielen kostenlos herunterladen. Die PlayStation Plus Collection ist ein zusätzlicher Bonus zu den existierenden PS4-Vorteilen, die Mitglieder zu einem Abonnementpreis erhalten – es entstehen keine zusätzlichen Abonnementkosten. Sobald ein Spiel aus der PlayStation Plus Collection eingelöst wurde, ist es so lange spielbar, solange eine aktive PlayStation Plus-Mitgliedschaft besteht.

Des Weiteren scheint es im Bereich des Möglichen zu liegen, dass Sony im März einen PlayStation-5-Showcase veranstalten wird. Welche Spiele hier vorgestellt werden ist nicht bekannt. Beim letzten Event konzentrierte man sich lediglich auf das Gameplay von Gran Turismo 7. Möglich wäre eine Präsentation des neuen PS VR2-Headsets.

Auch wenn der Showcase eine erfreuliche Nachricht für alle PlayStation-5-Besitzer darstellt, ist die aktuelle Verfügbarkeit der PS5 weiterhin miserabel. Mittlerweile haben die Preise auf dem Sekundärmarkt nochmals ordentlich zugelegt. Wurden Sony-Konsolen in der Vergangenheit für rund 650 bis 700 Euro gehandelt, sieht man derzeit Verkäufe zwischen 800 und 850 Euro. Schaut man sich das Verkaufsvolumen allein bei eBay an, ist die Nachfrage weiterhin hoch. In der Regel gehen hier pro Tag Konsolen im zweistelligen Bereich über die digitale Ladentheke. Wann mit einer Entspannung zu rechnen ist bleibt weiterhin unklar. Sony scheint der Nachfrage nicht Herr zu werden. Somit müssen sich Gamer auch noch in den kommenden Monaten auf eine schlechte Verfügbarkeit der PlayStation 5 einstellen.