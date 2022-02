Sony präsentiert Design des PlayStation VR2-Headsets samt VR2 Sense-Controller

Hideaki Nishino, der Senior Vice President, Platform Planning & Management von Sonys PlayStation, hat jetzt in einem Blogeintrag das PS VR2-Headset der Öffentlichkeit präsentiert. Das neue Headset ist genau wie der PS VR2 Sense-Controller in einem kugelförmigen Design gehalten. Laut Nishino wurde das Design der PS VR2-Headsets auch von anderen PS5-Produkten inspiriert. Die Konsole hat flache Kanten, da sie auf einer ebenen Fläche aufgestellt wird. Im Gegensatz dazu ist das Design des PS VR2-Headsets stärker auf Rundheit ausgerichtet, da der Benutzer direkt damit interagiert. Auch der DualSense-Controller und das Pulse 3D-Headset haben dementsprechend abgerundete Kanten.

Zudem wurde der Komfort für das PS VR2-Headset laut Sony noch weiter verbessert, indem neue Funktionen wie ein Objektivstellrad hinzugefügt wurde. Außerdem ist das Design trotz des integrierten Motors für das Headset-Feedback schlanker und leichter. Ebenfalls besitzt das PS VR2-Headset ein neues Lüftungsdesign.

Yujin Morisawa, Senior Art Director bei SIE, äußerte sich hier wie folgt: “Als ich anfing, an dem Design für das PlayStation VR2-Headset zu arbeiten, war einer der Bereiche, auf den ich mich zuerst konzentrieren wollte, die Idee, eine Lüftung im Headset zu schaffen, ähnlich wie die Öffnungen an der PS5-Konsole, die einen Luftstrom ermöglichen. Unsere Ingenieure hatten die Idee einer Lüftung in den Raum gesetzt, um zu vermeiden, dass die Linse beschlägt, während die Spieler in VR-Welten eingetaucht sind. Ich habe viele Designkonzepte entwickelt, um dies umzusetzen, und beim endgültigen Design sieht man, dass zwischen der Ober- und der Vorderseite des Visiers eine kleine Lücke für die integrierte Belüftung eingefügt wurde. Ich bin wirklich stolz auf das Ergebnis und auf das positive Feedback, das ich bisher erhalten habe. Ich hoffe, dass auch unsere PlayStation-Fans begeistert sein werden. Ich kann es kaum erwarten, dass sie es ausprobieren.”

Bereits im Januar veröffentlichte Sony die technischen Spezifikationen des Headsets und des Controllers. Diese finden sich weiter unten in einer Tabelle.

Zur unverbindlichen Preisempfehlung und zu einem möglichen Veröffentlichungstermin gibt es bislang noch keine Informationen.

PlayStation VR2 - Technische Spezifikationen

Bildschirm: OLED Bildschirmauflösung: 2.000 x 2.040 Pixel pro Auge Bildwiederholfrequenz: 90 Hz, 120 Hz Linsentrennung: Einstellbar Sichtfeld: zirka 110 ° Sensoren: Bewegungssensor: Sechs-Achsen-Sensorensystem (dreiachsiges Gyroskop, dreiachsiger Beschleunigungsmesser)

Befestigungssensor: IR-Näherungssensor Kameras: 4 Kameras für Headset- und Controller-Tracking

IR-Kamera für das Tracking der Augen Feedback: Vibration am Headset Kommunikation mit der PS5: USB-C Audio: Eingang: Integriertes Mikrofon

Ausgang: Stereokopfhörer-Anschluss

PlayStation VR2 Sense-Controller - Technische Daten