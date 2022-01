Epic Games Store verschenkt in der kommende Woche einen Abenteuer-Plattformer

Nachdem in der aktuellen Woche der Mecha-Third-Person-Shooter Daemon X Machina gratis im Epic Games Store erhältlich ist, wartet am kommenden Donnerstag der Abenteuer-Plattformer Yooka-Laylee and the Impossible Lair auf alle Gamer. Vom 3. bis zum 10. Februar 2022 lässt sich der Titel kostenlos im Store herunterladen. Voraussetzung für den kostenlosen Download ist ein Account im Epic Games Store, bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair wurde erstmals im Jahr 2019 veröffentlicht und ist sowohl für Sonys PlayStation 4 als auch für Microsofts Xbox One sowie für den Nintendo Switch erhältlich. Außerdem kann der Plattformer auf Windows-PCs gespielt werden. Verantwortlich für den Titel ist die Spieleschmiede Playtonic Games. Herausgeber ist Team17. Das Spiel wurde zudem unter anderem von einigen der wichtigsten kreativen Talente hinter “Donkey Kong Country“ entwickelt.

Die Gamer müssen sich beim Plattformer gegen Capital B behaupten - den Erzfeind von Yooka und Laylee. Um die bösen Pläne zur Versklavung eines ganzes Bienenkönigreichs mit einem "Hivemind"-Gerät zu vereiteln, müssen die Helden zum Kampf im Versteck von Capital B antreten. Auch wenn die Lage aussichtslos erscheint, haben die Helden mit Hilfe von Königin Phoebee und ihrem Königlichen Beetaillon vielleicht doch noch eine Chance.

Für die farbenfrohe Welt von Yooka-Laylee and the Impossible Lair werden neben einem Intel Core i3-2125 beziehungsweise einem AMD A8-6600K ebenfalls 6 GB RAM benötigt, besser sind laut den Entwicklern allerdings 7 GB. Beim Thema Grafikkarten ist eine GeForce GTX 650 beziehungsweise Radeon HD 5770 ausreichend. Die Spieleschmiede empfiehlt jedoch eine GeForce GTX 660 oder eine Radeon R9 270. Der Festplattenspeicher wird mit 6 GB beziehungsweise 8 GB beansprucht. Zudem können Windows-7-Nutzer in die Welt von Yooka-Laylee and the Impossible Lair eintauchen.