Dying Light 2 ungeschitten in Deutschland und Day-One-Patch

Mit Dying Light 2 Stay Human erscheint am 4. Februar 2022 die Fortsetzung des Originals aus dem Jahr 2015. Wir haben uns das Open-World-Action-Rollenspiel bereits im Vorfeld angeschaut und unsere Eindrücke in einem Angespielt festgehalten. Des Weiteren hat Techland während des Reviewprozesses diverse Verbesserungen implementiert. Laut eigenen Angaben hat man allein in den letzten zwei Wochen über 1.000 Fehlerbehebungen und Verbesserungen auf allen Plattformen vorgenommen.

Alle beseitigten Probleme und die Verbesserungen werden mit dem Day-One-Patch (Version 1.01) veröffentlicht. Wie groß die Downloaddatei sein wird ist unklar. Hier machten die Entwickler bislang keine Angaben.

Zu den genannten Fixes gehören unter anderem die Folgenden:

Fixed the Broadcast infinite respawn story block

Fix for dialogues that block story progression

Re-signing to the coop session doesn't fail in case the user is logged in

Fixed crash when handling electrical parts to Carlos in Bazaar

Fixed problems with temporarily lowering the difficulty level - improved adaptive difficulty for AIs

Fixed crash caused by background renderer during the transition between menu and loading screens

Increased Wwise overall memory limit - fix for missing sounds and voice-over

Resolved problems with objects and AI sinking into the ground on a flat surface.

DLSS enabled. Improved default DLSS sharpness.

Fix for AI sometimes freezing/becoming immortal when the owner changes during death

Fixed the gamepad isn't detected by the game before any movement or action will be conducted using a keyboard or mouse

Added protection against potential crashes.

Updates for ES, CH; DE intro.

Added missing game actions fixing the game's unresponsiveness.

Fixed streamer mode option that(was not working properly).

Fixed crash on opening the secondary screen.

Fixed disconnecting coop sessions after a certain amount of time.

Wie sich der Hardwareluxx-Community entnehmen lässt, ist es möglich Dying Light 2 Stay Human auch in Deutschland ungeschnitten zu kaufen. Der Nutzer Racus berichtete, dass er im Techland-Shop mit einer deutschen IP einen ROW-Key erworben hat. Auf Nachfrage bestätigte uns Techland, dass man die PC-Version in Deutschland zunächst ungeschnitten anbieten wird. Sollte das Spiel auf dem Index landen, ist in der Bundesrepublik nur noch die geschnittene Variante erhältlich. Für alle Konsolenspieler gibt es jedoch direkt die geschnittene Fassung.

Preise und Verfügbarkeit Dying Light 2 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 59,40 EUR Zeigen >>