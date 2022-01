Microsoft Flight Simulator: Welt-Update 7 kommt heute

Auch wenn die Möglichkeiten für eine Flugreise aufgrund der Corona-Pandemie derzeit eingeschränkt sind, besteht immer noch die Gelegenheit mit Hilfe des Microsoft Flight Simulators zumindest in der digitalen Welt sein Traumziel anzusteuern. Damit das in Zukunft noch mehr einer echten Reise ähnelt, wird im Laufe des heutigen Tages das Welt-Update 7 als kostenloser Download veröffentlicht.

Konkrete Informationen zur Aktualisierung gibt es bislang noch nicht. Die Patchnote soll kurz vor der Veröffentlichung des Updates erscheinen. Bislang ist jedoch bekannt, dass insbesondere der australische Kontinent vom Welt-Update 7 profitieren wird. Die Rede ist dabei unter anderem von neuen Satellitenbildern sowie diversen Sehenswürdigkeiten.

Auch wenn das siebte Welt-Update noch nicht erschienen ist, haben die Entwickler bereits erste Informationen zu den kommenden Aktualisierungen bekannt gegeben. So geht es weiter mit dem Sim-Update 8, was in erster Linie Fehler behebt und für weitere Optimierungen sorgt. Details gibt es aktuell noch keine. Die Veröffentlichung soll am 1. März 2022 erfolgen. Im Anschluss erscheint Ende März das Welt-Update 8. Im Fokus stehen dabei sowohl Spanien als auch Portugal. Außerdem soll der Microsoft Flight Simulator noch im aktuellen Jahr eine DLSS-Unterstützung erhalten. Einen konkreten Termin gibt es hier nicht.