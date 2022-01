Mecha-Third-Person-Shooter nächste Woche kostenlos im Epic-Games-Store

Auch in dieser Woche gibt es mit dem First-Person-Rätselspiel Relicta einen weiteren Gratistitel im Epic Games Store. Aktuell steht der kostenlose Download bis zum 27. Januar 2022 um 17 Uhr zur Verfügung. Direkt im Anschluss daran ist der Mecha-Third-Person-Shooter Daemon X Machina gratis im Shop erhältlich. Voraussetzung für den kostenlosen Download ist ein Account im Epic Games Store, bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

Daemon X Machina wurde erstmals im September 2019 veröffentlicht. Verantwortlich für die Entwicklung sind Marvelous und First Studio. Neben dem Windows-PC wird auch die Nintendo Switch unterstützt. Die Spieler übernehmen die Rolle eines Outers, der eine neue Subspezies Mensch darstellt, die es erst seit dem katastrophalen Mondfall gibt. Als Söldner für die Orbital-Organisation kämpfen die Gamer in der ersten Reihe gegen die Immortals. Dabei handelt es sich um fehlerhafte künstliche Intelligenzen, die sich gegen ihre menschlichen Schöpfer aufgelehnt haben. Mit einem komplett anpassbaren Mech, der auch unter dem Namen Arsenal bekannt ist, ziehen die Mech-Piloten in den Kampf.

Zu den Highlights von Daemon X Machina zählen unter anderem Flüge über das Schlachtfeld sowie Kämpfe gegen fehlerhafte Maschinen und riesige Immortals. Des Weiteren ist es möglich das eigene Arsenal mit einer großen Auswahl an Waffen und Bauteilen anzupassen. Gefallene Gegner können geplündert werden. So lassen sich weitere Teile und Waffen finden, die anschließend sofort im Kampf eingesetzt werden. Charaktere sind mit verschiedenen Körpermodifikationen individuell anpassbar. Mit Hilfe des Online-Koop-Modus sind die Gamer in der Lage sich mit anderen Spielern zu verbünden, um so Bosse zu vernichten oder Erkundungsmissionen in Immortal-Basen zu starten. Bei Ranglisten-Kämpfen lässt sich im 1 vs 1 oder 2 vs 2 antreten.