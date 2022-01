Microsoft bestätigt 25 Millionen Nutzer des Xbox Game Pass

Mit dem gestrigen Paukenschlag, dass Microsoft sich Activision Blizzard unter den Nagel reißt, wurden bereits erste Stimmen laut, dass dies massive Auswirkungen auf den Xbox Game Pass haben wird. Allerdings scheint Microsofts Abodienst besser zu laufen als zunächst angenommen. Wie das Unternehmen jetzt bekannt gab, erfreut sich der Dienst schon jetzt über 25 Millionen zahlende Abonnenten. Welche Auswirkungen die Integration der Activision-Blizzard-Titel haben wird, bleibt momentan abzuwarten. Jedoch dürfte dies für einen weiteren Nutzerzulauf sorgen.

Des Weiteren hat Microsoft die neuen Januar-Titel des Game Pass veröffentlicht. Diese stehen entweder ab sofort zur Verfügung oder folgen im Laufe des aktuellen Monats. Dazu zählt unter anderem die Hitman-Trilogie, die sich ab dem 20. Januar 2022 sowohl auf der Konsole als auch auf dem PC sowie via Cloud spielen lassen wird. Aber auch Tom Clancy's Rainbow Six Extraction und die Deluxe-Edition von Tom Clancy's Rainbow Six Siege findet sich in der Liste wieder. Eine komplette Übersicht gibt es weiter unten.

Zudem gibt Microsoft bekannt, dass in Zukunft weitere Titel mit den "Xbox Touch Controls" ausgestattet werden. Insgesamt neun Games sollen sich ohne zusätzliche Eingabegeräte auf dem Smartphone beziehungsweise Tablet spielen lassen. Neben Stardew Valley und Exo One reiht sich in die Liste der kompatiblen Titel unter anderem The Forgotten City ein.

Auch wenn sich der Deal zwischen Microsoft und Activision Blizzard in trockenen Tüchern befindet, könnte das Kartellamt dem Ganzen noch einen Strich durch die Rechnung machen - zumindest in der Theorie. Wobei es eher unwahrscheinlich ist, dass die Behörde hier ihr Veto einlegen wird. Sollte die Übernahme wie geplant stattfinden, handelt es sich dabei um einen der größten Deals, den die Gaming-Branche jemals gesehen hat.

Übersicht der Januar-Games:

Danganronpa (Cloud, Konsole, PC) ab sofort verfügbar

Nobody Saves the World (Cloud, Konsole, PC) ab sofort verfügbar

Death's Door (Cloud, Konsole, PC) ab 20. Januar 2022

Hitman-Trilogie (Cloud, Konsole, PC) ab 20. Januar 2022

Pupperazzi (Cloud, Konsole, PC) ab 20. Januar 2022

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction (Cloud, Konsole, PC) ab 20. Januar 2022

Tom Clancy's Rainbow Six Siege: Deluxe Edition (PC) ab 20. Januar 2022

Windjammers 2 (Cloud, Konsole, PC) ab 20. Januar 2022

Taiko no Tatsujin: The Drum Master (Konsole, PC) ab 27. Januar 2022