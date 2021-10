Gratis zu Halloween: Epic Games Store kündigt weiteres Horrorgame an

Nachdem der Epic Games Store in dieser Woche das Horror-Adventure Among the Sleep in der Enhanced Edition kostenlos unter die Leute bringt, wartet in der kommenden Woche passend zu Halloween mit der Complete-Edition von DARQ ein weiteres Gruselspiel auf alle Spieler. Vom 28. Oktober bis zum 4. November 2021 verschenkt die Spieleschmiede das erstmals im Dezember 2020 veröffentlichte Spiel im eigenen Store. Voraussetzung für den kostenlosen Download ist wie immer ein Account im Epic Games Store, bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

Die Darq: Complete Edition lässt sich sowohl auf Sonys PlayStation 4 und 5 sowie auf Microsofts Xbox One und Series spielen. Zudem ist das Puzzle-Game für den Windows-PC und die Nintendo-Switch erhältlich. Entwickelt wurde der Titel von Unfold Games. DARQ erzählt die Geschichte von Lloyd, einem Jungen, dem bewusst wird, dass er träumt. Sein Traum verwandelt sich schnell in einen Albtraum, aus dem er nicht entkommen kann. Während er die dunkelsten Ecken seines Unterbewusstseins erkundet, lernt der Protagonist, wie er den Albtraum überleben kann, indem er die Gesetze der Physik beugt und das fließende Gewebe seiner Traumwelt manipuliert. Dabei muss er nicht nur Rätsel lösen sondern auch seine Raffinesse einsetzen, um von Gegnern in seiner Nähe nicht bemerkt zu werden. Bei einem direkten Angriff ist Lloyd chancenlos.

Wer einfach drauf los stürmt, wird bei DARQ wenig Erfolg haben. Das Sounddesign stammt von Bjørn Jacobsen, der unter anderem bekannt für seine Arbeit an Spielen wie Cyberpunk 2077 und Hitman ist.

Bei den Hardwareanforderungen wird lediglich ein Intel Core i3-530 benötigt, wobei ein Intel-Core-i7 empfohlen wird. Als GPU sollte mindestens eine NVIDIA GeForce GTX 260, bzw. AMD Radeon HD 4870 im eigenen Rechner verbaut sein. An Arbeitsspeicher werden 8 GB empfohlen, 4 GB reichen allerdings auch.