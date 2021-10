Epic Games Store: Nächstes Gratisgame ist ein Horror-Adventure

Nachdem der Epic Games Store in dieser Woche den Free-to-play-Titel Paladins sowie das Third-Person-Action-Game Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse kostenlos unter die Leute bringt, wartet in der kommenden Woche das Horror-Adventure Among the Sleep in der Enhanced Edition auf alle Gamer. Vom 21. bis zum 28. Oktober 2021 verschenkt die Spieleschmiede das erstmals im Dezember 2015 veröffentlichte Spiel im eigenen Store. Voraussetzung für den kostenlosen Download ist wie immer ein Account im Epic Games Store, bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

Among the Sleep wurde vom norwegischen Entwicklerstudio Krillbite Studio entwickelt und größtenteils über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter finanziert. Der Titel hat zahlreiche Auszeichnungen bekommen und gewann unter anderem die Nordic Game Indie Sensation 2014 sowie bei den MomoCon Indie Game Awards den Preis für das beste Spiel 2015. The Guardian gab Among the Sleep insgesamt acht von zehn Punkten und lobte insbesondere die Geschichte des Horror-Adventures.

Das Spiel basiert nicht auf Punkten und Kampfsystemen, sondern schafft durch Atmosphäre und Erkundung ein Horrorerlebnis. In Among the Sleep sind die Gamer verletzlich, verängstigt und versucht, die Welt um sich herum zu begreifen. Die Geschichte beginnt am zweiten Geburtstag eines namenlosen Kindes. Nachdem die Spieler in die Rolle des Kindes geschlüpft sind, gilt es die mysteriöse Umgebung zu untersuchen. Hier warten diverse Rätsel darauf, von den Hobby-Abenteurern gelöst zu werden. Nach dem mysteriösen Verschwinden des Teddybären, dem treuen Begleiter des namenlosen Protagonisten, beginnt eine großangelegte Suche nach diesem. Dabei taucht der Teddybär zwar wieder auf, jedoch ist auch die Mutter des namenlosen Babys spurlos verschwunden. Somit hat das Abenteuer von Among the Sleep erst begonnen.