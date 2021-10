Epic Games Store: Auf den PC Building Simulator folgen zwei Gratisgames

Nachdem der Epic Games Store in dieser Woche den PC Building Simulator kostenlos unter die Leute bringt, warten in der kommenden Woche wieder fast zwei Gratistitel auf alle Gamer. Vom 14. bis zum 21. Oktober 2021 verschenkt die Spieleschmiede ein Zeit exklusives Epic Pack des Free-to-play-Titels Paladins im Store. Außerdem wartet mit Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse ein Third-Person-Action-Titel auf alle Gamer. Voraussetzung für den kostenlosen Download ist wie immer ein Account im Epic Games Store, bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse wurde von Wideload Games entwickelt und von Aspyr Media veröffentlicht. Der Titel ist erstmals am 18. Oktober 2005 für die Xbox-Videospielkonsole releast worden. Im November 2005 folgte eine Version für Microsoft Windows und Mac OS X. Seit März dieses Jahres gibt es Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse auf allen gängigen Plattformen inklusive der Next-Gen-Konsolen. Der Titel wurde von der USK mit einer Altersfreigabe ab 18 versehen und bietet zahlreiche nicht jugendfreie Szenen. Der Plot beginnt im Jahr 1933 mit Edward "Stubbs" Stubblefield, einem armen Handelsreisenden, der während der Weltwirtschaftskrise versucht seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Er findet vorübergehend Glück mit einem Mädchen namens Maggie Monday, wird dann jedoch von Otis, Maggies Vater, getötet. Allerdings ist dies - wie der Titel des Spiel bereits erahnen lässt - keineswegs das Ende der Geschichte von Edward "Stubbs" Stubblefield.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Der Free-to-play-Shooter Paladins stammt aus dem Jahr 2018 und ist sowohl für Windows-PCs als auch für MacOS sowie Sonys PlayStation 4 und Microsofts Xbox One erhältlich. Noch im selben Jahr erschien einige Monate nach dem offizielle Release eine Version für die Nintendo Switch. Im kostenlosen Epic Pack sind mit Erhabener Androxus, Unterdrücker Raum, Baronin Tyra und Klaffmaul Yin vier Skins enthalten. Außerdem gibt es vier Champions. Diese sind Androxus, Raum, Tyra und Ying. Im Fantasy-Shooter treten Spieler in 5-VS-5-Matches gegeneinander an. Jeder Champion verfügt dabei über eine spezielle Fähigkeit. Die Heldenklassen werden in vier verschiedene Kategorien unterteilt. Front Line (Tanks) sind Helden, die sich durch viele Schutzfähigkeiten und einen hohen Gesundheitspool auszeichnen. Dann gibt es noch Klassen, die einen hohen Schaden verursachen sowie unterstützende Charaktere, die sich auf die Heilung von Verbündeten spezialisiert haben. Zu guter Letzt die Flanks (Flanken). Besagte Helden zeichnen sich durch ihre Schnelligkeit und den Schaden, den sie verursachen, aus.