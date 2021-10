NVIDIA DLSS ist jetzt in 120 Spielen und Apps verfügbar

Wie NVIDIA jetzt bekannt gegeben hat, werden zehn weitere Spiele ab Oktober 2021 über NVIDIA DLSS verfügen. Dazu zählt neben Back 4 Blood ebenfalls Baldur's Gate 3, Chivalry 2, Crysis Remastered Trilogy, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, Sword and Fairy 7 und Swords of Legends Online. Darüber hinaus ist DLSS ab jetzt auch für Alan Wake Remastered und F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch nutzbar.

Laut Angaben von NVIDIA sorgt DLSS bei Back 4 Blood für eine Performancesteigerung von bis zu 46 %. Das neueste Baldur's Gate 3-Update erscheint diese Woche auf Steam und bringt eine große Anzahl von Änderungen mit sich. Mit DLSS soll die Performance bei 4K um bis zu 88 % gesteigert werden, sodass Besitzer einer GeForce RTX 3060 Ti oder höher laut NVIDIA Baldur's Gate 3 in 4K mit 60 FPS bei maximalen Einstellungen spielen können.

Die ab dem 15. Oktober verfügbare Crysis Remastered Trilogy erscheint mit NVIDIA DLSS und Ray Tracing. Alle drei Crysis Remastered-Titel, die auf den Markt kommen, bieten NVIDIA DLSS und Raytracing-Reflexionen sowie verbesserte Texturen, Modelle, Beleuchtungen und Umgebungen. Shadow of the Tomb Raider war eines der ersten RTX-Spiele, das Anfang 2019 mit Ray-Traced Schatten in Ultra-Qualität und NVIDIA DLSS 1.0 ausgestattet wurde. Am 18. Oktober 2021 erhält der Titel die neueste Version von NVIDIA DLSS. Darüber hinaus lässt sich NVIDIA DLSS in Zukunft mit Rise of the Tomb Raider nutzen. Schenkt man den Aussagen Glauben, so wird die Leistung mit NVIDIA DLSS in Shadow of the Tomb Raider bei 4K mit maximalen Einstellungen und aktiviertem Raytracing mehr als verdoppelt. In Rise of the Tomb Raider steigt die Performance um bis zu 75 %. Außerdem besteht mit GeForce NOW die Möglichkeit beide Tomb-Raider-Spiele zu streamen.

Chivalry 2 wird am 26. Oktober 2021 mit einem DLSS-Upgrade bis zu 45 % schneller. Zudem wird das ab dem 21. Oktober 2021 erhältliche Sword and Fairy über NVIDIA DLSS und Ray Tracing verfügen.