Diablo 2 Resurrected: Holpriger Start für die Neuauflage des Klassikers

Bei der Veröffentlichung der Neuauflage des Klassikers Diablo 2: Resurrected hat Blizzard sich scheinbar bei der Beliebtheit des Titels verschätzt. Aus diesem Grund kam es zu diversen Ausfällen bei den Diablo-2-Servern. Unter anderem konnten sich Spieler nicht einloggen. Besonders ärgerlich war jedoch, dass beim Beenden des Spiels sämtliche Fortschritte beziehungsweise der gesamte Charakter gelöscht wurden. Allerdings lassen sich hierfür nicht die Serverprobleme verantwortlich machen. Neben den Onlinespielständen wurden auch die lokalen Savegames nicht korrekt angelegt. Die entsprechenden Memes ließen nicht lange auf sich warten und auf Twitter finden sich Beiträge von größtenteils enttäuschten, aber vorerst noch verständnisvollen Gamern.

Am frühen Abend folgten dann die ersten Wartungsarbeiten und mittlerweile scheinen die Probleme behoben zu sein. Wie die Server am Wochenende durchhalten werden, bleibt jedoch vorerst abzuwarten. Allerdings dürfte Blizzard mittlerweile einen Eindruck davon haben, wie stark die Diablo-Infrastruktur skaliert werden muss, beziehungsweise mit welcher Anzahl von Spielern zu rechnen ist. Möglich wäre jedoch, dass in den nächsten Tagen noch der ein oder andere Bug entdeckt wird.

Nichtsdestotrotz wirkt es so, als ob die Diablo-Community bislang von Diablo 2: Resurrected überzeugt ist und Gefallen an der überarbeiteten Version gefunden hat. Wie lange der Spielspaß die Spieler jedoch in seinen Bann zieht und ob die Neuauflage den gleichen Erfolg wie das Original verzeichnen wird, ist ungewiss. Zumindest um in Erinnerungen an eine längst vergangene Zeit zu schwelgen eignet sich Diablo 2: Resurrected bestens.

Auch wir werden uns in die Welt von Diablo 2: Resurrected stürzen und den Titel auf Herz und Nieren prüfen. Unsere Erlebnisse schildern wird anschließend in einem Angespielt von Diablo 2: Resurrected.