Fortnite bis auf weiteres nicht im Apple-App-Store verfügbar

Eigentlich heißt es ja der Klügere gibt nach, jedoch scheint es diesen im Rechtsstreit zwischen Apple und Epic nicht zu geben. Nachdem die Spieleschmiede eine Schlappe vor Gericht hinnehmen musste und nicht in der Lage war, das angebliche Apple-Monopol zu stürzen, kommt es jetzt noch dicker für Epic Games. Der kalifornische iPhone-Konzern scheint nämlich äußerst nachtragend und nicht an den Fortnite-Millionen interessiert zu sein. Aus diesem Grund wird Apple Fortnite auch in naher Zukunft die Rückkehr in den App-Store verwehren.

Offiziell bezieht sich Apple auf die Aussagen von Epic-CEO Sweeney, der nach dem Urteil behauptet hat, dass man das eigene Bezahlsystem bei Fortnite nicht aufgeben werde. Somit liefert dieser ungewollt eine Steilvorlage für Apple, um Fornite wieder aus dem Store zu bannen.

Auch wenn sich die beiden Streithähne derzeit noch bis aufs Blut bekriegen und die finale juristische Entscheidung noch nicht gefallen ist, scheint Epic Games mit seiner Klage weit über das ursprüngliche Ziel hinausgeschossen zu sein. Die Spieleschmiede muss sich letztendlich fügen und an die Vorgaben von Apple halten. Dass der kalifornische Smartphone-Hersteller den Battle-Royal-Shooter bis in alle Ewigkeit verbannen wird, ist eher unwahrscheinlich. Allerdings wird man eine Wiederaufnahmen in den Store noch so lange hinauszögern, bis der Rechtsstreit endgültig beigelegt ist.

Epic wie auch Apple sind darum bemüht Umsätze zu generieren. Seit der heimlichen Integration der Bezahlschnittstelle generierte Fornite Einnahmen in Höhe von mehr als 12 Millionen US-Dollar. Davon gehen 30 % an Apple. Auch wenn genannte Summe im Vergleich zum Gesamtumsatz der Unternehmen recht gering ist, wird Fornite trotz des Rechtsstreits und den in der Öffentlichkeit gemachten Aussagen eines Tages wieder im App-Store von Apple erhältlich sein.