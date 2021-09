Rechtsstreit zwischen Epic Games und Apple geht in Berufung

In dem weiterhin anhaltenden Rechtsstreit zwischen Apple und Epic Games geht es nun weiter. Epic Games sieht sich immer noch im Recht und geht nun in Berufung. Die Spieleschmiede ist der Überzeugung, dass Apple aufgrund des eigenen App-Stores ein Monopol ausübt. Richterin Yvonne Gonzalez Rogers war allerdings anderer Meinung und wies die Klage von Epic weitestgehend ab. Jedoch konnte Epic einen Teilerfolg erzielen. Apple muss es App-Betreibern in Zukunft erlauben, in der App auch auf kostenpflichtige Angebote direkt beim Hersteller hinzuweisen. Somit hat Epic eigentlich genau das erreicht, was zu Beginn das Problem war und den Stein ins Rollen gebracht hatte.

Der Prozess nahm seinen Anfang damit, dass Epic Games sich weigerte, in seinem beliebten Battle-Royal-Shooter Fortnite ein In-App-Bezahlsystem zu integrieren, welches den App-Store-Richtlinien entspricht. Dies würde eine Provision von 30 % für Apple bedeuten. Allerdings versuchte sich die Spieleschmiede in der Öffentlichkeit als moderner Robin Hood darzustellen und führte medienwirksam einen Kampf gegen Apple. Dass Epic allerdings lediglich aus Eigeninteresse gehandelt hat rückte dabei in den Hintergrund. Letztendlich ging es dem Entwicklerstudio um die Gewinnmaximierung der eigenen Einnahmen.

Allerdings kritisiert das Gericht die heimliche Integration der Bezahlschnittstelle in Fortnite. Dadurch habe Epic gegen den mit Apple geschlossenen Entwicklervertrag verstoßen. Dies hat zur Folge, dass Epic von den mehr als 12 Millionen US-Dollar Umsatz nun 30 % an Apple abführen muss. Somit ist es nicht verwunderlich, dass die Spieleschmiede nicht klein beigeben will. Aktuell ist davon ausgehen, dass man sämtliche juristischen Schritte ausschöpfen wird.

Des Weiteren erlaubt das verhängte Urteil, dass App-Entwickler Kunden über die in der App gesammelten Adressdaten kontaktieren dürfen.