Gran Turismo 7: Einzelplayer nur mit aktiver Internetverbindung nutzbar

Der von den Fans sehnlichst erwartete siebte Teil des Rennspiels Gran Turismo soll im März des kommenden Jahres endlich für die PlayStation 5 veröffentlicht werden. Jetzt macht sich allerdings Ärger in der Boxengasse breit. Wie der Studioleiter Kazunori Yamauchi bekannt gegeben hat, plant Polyphony Digital einen Onlinezwang für den Einzelspielermodus bei GT7 einzuführen. Die Entwickler nennen als Grund nur so in der Lage zu sein, Betrüger davon abzuhalten Manipulationen am Spielstand vorzunehmen. Lediglich der Arcade-Modus soll ohne Verbindung zum Internet auskommen. Sobald jedoch Daten gespeichert werden, muss die PlayStation zwingend online sein.

Bis das Spiel im März 2022 auf den Markt kommen wird, werden noch einige Monate ins Land ziehen. Die Entwickler könnten ihre Entscheidung also auch noch abändern. In Anbetracht der zahlreichen Verschiebungen (zum Beispiel bei Battlefield 2024) wäre es auch möglich, dass Gran Turismo 7 etwas später scheint, was die "Bedenkzeit" sogar noch verlängern würde. Die Gran-Turismo-Reihe ist berühmt berüchtigt für die Einhaltung von Veröffentlichungsterminen.

Einen Eindruck in das Rennspiel gab es bereits beim PlayStation Showcase 2021. Hier veröffentlichten die Entwickler einen rund dreiminütigen Showcase-Trailer von Gran Turismo 7. Der exklusive Titel wird sich sowohl auf der PlayStation 4 als auch auf Sonys Next-Gen-Konsole, der PS5, spielen lassen.

Die Reihe zählt bereits seit der Veröffentlichung von Gran Turismo im Jahr 1997 zu den erfolgreichsten Rennspielen, die jemals auf der PlayStation erschienen sind. Insbesondere die zahlreichen Fahrzeuge und Anpassungsmöglichkeiten sorgten vor knapp 24 Jahren für einen immensen Spielspaß. Gran Turismo erfreute sich schon damals einer großen Fangemeinde, die bis heute nur größer geworden ist. Abzuwarten bleibt allerdings, ob es den Entwicklern gelingen wird, auf der neuen Plattform an die alten Erfolge anzuknüpfen.