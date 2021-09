Microsoft startet Xbox Cloud-Gaming und Konsolen-Remote Play auf Windows 10

Es gibt eine gute Nachricht für Abonnenten des Xbox Game Passes: So teilte Microsoft in einem Blogeintrag mit, dass es ab sofort für alle Spieler möglich ist, ihre Xbox-Spiele via Cloud-Gaming auf dem PC zu spielen. Zwar war das Feature bereits seit dem 10. August diesen Jahres verfügbar, jedoch lediglich für Insider innerhalb einer Testphase, welche in 22 Länder verfügbar war.

Nun wechselte der Dienst in die Beta und ermöglicht es jedem mit entsprechend schnellem Internet, einem Abo des Xbox Game Pass Ultimate sowie einem kompatiblen Controller, weit über 100 Konsolen-Titel auch auf einem weniger performanten Computer zu spielen. Allerdings ist der Streaming-Service aktuell noch immer auf 22 Länder beschränkt.

Das Streamen erfolgt über die Xbox-App für Windows 10, welche hier heruntergeladen werden kann. Alternativ kann der Dienst über den Browser genutzt werden. Neben dem PC können so Spiele auf das Tablet oder Smartphone gestreamt werden. Weitere Informationen zu dem Xbox Game Pass und den enthaltenden Titeln gibt es hier.

Des Weiteren kündigte Microsoft den quasi "Neustart" von "Xbox Remote Play" an. Damit lassen sich Spiele von der Xbox Series X/S oder Xbox One via Internet auf Windows 10, Android-Smartphones- und Tablets sowie iOS-Smartphones- und Tablets streamen. Im Unterschied zu Cloud-Gaming-Service wird hierbei nicht nur das Spiel gestreamt, sondern im Grunde die ganze Konsole geklont. So lassen sich durch Remote Play auch Einstellungen an der Konsole ändern oder Freunde kontaktieren.

Darüber hinaus sollen allgemeine Updates die Stabilität verbessern sowie ein Streamen in 1.080p bei bis zu 60 FPS ermöglichen. Ob noch eine Unterstützung von 2K oder 4K hinzukommen wird, ist aktuell unklar. Xbox Remote Play wird ebenfalls über die Xbox-App verwendet, welche unter Windows 10 aus dem Microsoft Store heruntergeladen werden kann.