Epic Games Store überrascht mit weiterem Gratisspiel

Eigentlich sollte es in dieser Woche lediglich das Puzzlegame Automachef kostenlos im Epic Games Store geben. Jetzt verschenkt die Spieleschmiede allerdings auch das Open-World-Actionspiel Saints Row: The Third Remastered. Die beiden Titel lassen sich noch bis zum 2. September 2021 (17 Uhr) gratis im Store herunterladen. Voraussetzung für den kostenlosen Download ist wie immer ein Account im Epic Games Store, bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

Saints Row: The Third wurde erstmals im Jahr 2011 veröffentlicht und stellt die Fortsetzung von Saints Row 2 aus dem Jahr 2008 dar. Wie der Name schon erahnen lässt, handelt es sich hierbei um den dritten Teil der Reihe. Die Remastered-Version ist hingegen erst seit dem 22. Mai 2021 erhältlich und bietet in erster Linie eine verbesserte Grafik des Originals. Im Spiel müssen sich alle Gamer vom Würgegriff des Syndikats lösen. Dabei gilt es diverse Geheimnisse von Steelport aufzudecken. Zudem lassen sich unter anderem abgewrackte Prominente oder maskenlose Ninjapiraten erstellen. Ein Coop-Modus ist ebenfalls mit an Bord. Alle drei Missionserweiterungspakete und mehr als 30 DLC-Objekte der Originalversion sind außerdem Bestandteil des Remasters von Saints Row: The Third.

Zudem kündigte man den Plattformer Yoku’s Island Express für die kommende Woche an. Besagter Titel wurde vom schwedischen Studio Villa Gorilla entwickelt und im Jahr 2018 von Team17 veröffentlicht. Yoku’s Island Express lässt sich sowohl auf der Nintendo Switch als auch auf Sonys PlayStation 4 sowie der Xbox One und Windows-PCs spielen. Der Protagonist Yoku ist auf Mokumana angekommen und bereit für ein einfaches Leben, in dem er in einem tropischen Paradies Pakete ausliefert. Die Spieler haben unter anderem die Aufgabe einen alten Gott aus seinem Tiefschlaf zu erwecken und das Postamt wieder aufzubauen. Dabei entdeckt Yoku diverse Geheimnisse der Insel Mokumana.