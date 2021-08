Passend zum Wochenende: Neuer Steam-Sale ist jetzt online

Passend zum kommenden Wochenende lassen sich auf der Valve-Vertriebsplattform Steam wieder einige Schnäppchen schießen. Zudem winken mit dem Quakecon Sale Preisnachlässe von bis zu 85 %. Somit kann derzeit eine Vielzahl von Titeln vergünstigt erstanden werden.

Der Wochenend-Deal beinhaltet unter anderem die GOTY-Edition von Sekiro: Shadows Die Twice. Besagtes Spiel ist noch bis zum 26. August 2021 um 19 Uhr für rund 39 Euro erhältlich. Außerdem gibt es eine Preisreduzierung bei Scarlet Nexus. Das von Bandai Namco stammende Action-Rollenspiel kann derzeit für knapp 33 Euro bestellt werden. Außerdem ist der USK-18-Titel Remnant: From the Ashes für 16 Euro im Steam-Shop zu bekommen.

Bei den Tagesdeals gibt es aktuell Dead Island Riptide in der Definitive Edition für 6 Euro, was einem Nachlass von 70% entspricht. Aber auch GTTOD: Get To The Orange Door ist reduziert worden.

Insbesondere Shooter-Fans kommen momentan bei Steam auf ihre Kosten. Wer am Wochenende mit schwerem Geschütz in den Kampf ziehen will, hat die Qual der Wahl. Neben diversen Doom-Teilen gibt es unter anderem Wolfenstein: Youngblood sowie Quake oder Rage und Rage 2 im Angebot. Aber auch Fallout- und Arkane-Titel wurden reduziert. Eine komplette Übersicht aller Schnäppchen findet sich hier.

Wer sich hingegen lieber mit sportlichen Themen auseinandersetzen will, hat seit heute die Gelegenheit, Madden NFL 22 bei Steam zu ergattern. Die Standard-Edition kostet derzeit rund 60 Euro. Allerdings besteht die Möglichkeit, mit EA Play Zugriff auf eine 10-stündige Testversion von Madden NFL 22 - EA Play Trial zu erhalten. Alle Infos gibt es hier.