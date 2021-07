Crysis Remastered Edition kommt im Herbst 2021

Koch Media hat jetzt bekannt gegeben, dass die Crysis-Remastered-Trilogie für die PlayStation 4 und die Xbox One jede der Einzelspieler-Kampagnen aus den Titeln Crysis, Crysis 2 und Crysis 3 enthalten wird.

In Crysis Remastered übernehmen Spieler die Rolle des Supersoldaten Nomad und versuchen mit Hilfe eines Nanosuits die Lingshan-Inseln gegen außerirdische Invasoren zu verteidigen. Dabei steht den Gamern ein riesiges Arsenal an modularen Waffen zur Verfügung.

Beim zweiten Teil der Trilogie sind Aliens in eine von Klimakatastrophen zerrüttete Welt zurückgekehrt. Während die Eindringlinge die Metropole New York verwüsten und einen Angriff beginnen, der die totale Vernichtung der Menschheit zum Ziel hat, gilt es für die Gamer zurückzuschlagen. Dank des verbesserten Nanosuits 2.0 können sowohl die Waffen als auch der Anzug selbst in Echtzeit angepasst werden.

Als Supersoldat Prophet nehmen die Spieler in Crysis 3 Remastered erneut den Kampf auf. Die Suche nach dem außerirdischen Alpha Ceph geht weiter. Allerdings gilt es jetzt auch die Wahrheit hinter dem C.E.L.L.-Konzern aufzudecken. Besagter Konzern hat New York City in einen wuchernden urbanen Regenwald verwandelt, der von einem riesigen Nanodom geschützt wird. Die Hobby-Alienjäger müssen sich insgesamt durch sieben verschiedene Distrikte kämpfen. Dabei kommt unter anderem der neue Predator-Bogen zum Einsatz.

Das actiongeladene Sandbox-Einzelspieler-Gameplay von Crysis erhält mit dem Remaster eine überarbeitete Grafik sowie verbesserte Artworks und hochwertige Texturen. Die Standalone-Version für den Einzelhandel enthält zudem eine exklusive Bonus-Kunstkarte als Sammlerstück für alle Fans der Serie.

Der Veröffentlichungstermin ist laut Koch Media für den Herbst 2021 geplant. Einen genauen Zeitpunkt nannte man nicht.