Crysis Remastered Trilogy erscheint im Herbst 2021

Crytek hat jetzt bekannt gegeben, dass die Crysis Remastered Trilogy im Herbst 2021 sowohl für den PC als auch für die Konsolen erscheinen wird. Die Neufassung beinhaltet die Single-Player-Remaster-Versionen von Crysis, Crysis 2 und Crysis 3. Das Bundle wird laut des Entwicklerstudios besonders flüssig auf Sonys PlayStation 5 und Microsoft Xbox Series laufen. Crysis Remastered kann schon jetzt für alle gängigen Plattformen erworben werden. Des Weiteren sollen die Remaster-Versionen von Crysis 2 und Crysis 3 in Zukunft einzeln im Handel erhältlich sein. Spieler reisen mit der Trilogie von den Inseln Nordkoreas bis nach New York, wo sie die Menschheit vor einem tödlichen Virus bewahren müssen.

Die Crysis Trilogy beinhaltet Crysis Remastered, bei der sich eine einfache Rettungsmission zum mörderischen Krieg entwickelt, als außerirdische Eroberer eine Inselkette in der Nähe von Nordkorea überrennen. Die Gamer stellen sich als Supersoldat Nomad den Angreifern entgegen. In Crysis 2 Remastered kehren die Aliens zu einer Welt zurück, die vom Klimawandel zerstört wurde. Als die Invasoren dabei sind, New York City zu zerstören und letztlich die Auslöschung der gesamten Menschheit droht, kann dies nur Alcatraz verhindern. Bei der Story von Crysis 3 Remastered hat sich New York City in einen weitläufigen Regenwald inmitten der Trümmer verwandelt und wird von einem gigantischen Nanodome beschützt. Der Protagonist Prophet muss sich gegen menschliche und außerirdische Kräfte behaupten und sich durch sieben einzigartige Distrikte kämpfen.

"Wir freuen uns sehr, die Rückkehr der ikonischen Crysis-Spiele in einem einzigen Bundle ankündigen zu können, aufbereitet für eine neue Hardware-Generation,“ so Steffen Halbig, der Projektleiter. "Jedes Spiel wurde verbessert, um nicht nur schön auszusehen, sondern sich auch so zu spielen – und das auf den Plattformen von heute. Wir wollen es hiermit sowohl neuen Spielern als auch Fans der ersten Stunde ermöglichen, die klassischen Abenteuer von Crysis in bester Qualität erneut zu erleben.“