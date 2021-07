PlayStation Store startet seine Sommerangebote 2021

Auch im PlayStation-Store ist der Sommer angekommen und wartet mit zahlreichen Angeboten auf alle Gamer. Zwar ist die Verfügbarkeit der PlayStation 5 weiterhin äußert schlecht, jedoch lässt sich im Summer-Sale auch für die PS4 das ein oder andere Schnäppchen machen. Allem voran die Standard-Edition von Hitman 3. Diese lässt sich aktuell für rund 35 Euro beziehen. Das sind im Vergleich zur UVP satte 50 % weniger. Die Deluxe-Edition des Stealth-Games wurde ebenfalls um 50 % reduziert und liegt derzeit bei knapp 45 Euro.

Wer hingegen als Miles Morales durch New York City schwingen will, kann sich Marvel's Spider-Man: Miles Morales sowohl für die PlayStation 4 als auch 5 für 45 Euro sichern. Für alle Basketball-Liebhaber gibt es NBA 2K21 in zahlreichen Editionen. Die Next-Generation-Variante liegt bei 20 Euro, für die Mamba-Forever-Edition werden hingegen 50 Euro fällig werden. Die Standard-Version kostet lediglich 15 Euro, was einem Preisnachlass von 79 % entspricht. Wer es im Sommer so richtig krachen lassen will, kann dies mit Mortal Kombat 11 realisieren. Die Ultimate-Edition wurde um 50 % reduziert und kostet nur noch 30 Euro. Mit Red Dead Online gibt es für alle PS4-Besitzer ein Western-Abenteuer für 10 Euro. Die Vollversion kostet 25 Euro.

Im Sommer 2021 darf natürlich auch ein Besuch in einem Vergnügungspark nicht fehlen. Mit Planet Coaster lässt sich dies für einen Eintrittspreis von 27 Euro komplett digital und virenfrei erledigen. Wer noch zusätzlichen Luxus benötigt, kann bei der Delux-Edition für 33 Euro zuschlagen. Aber auch alle Krieg-der-Sterne-Fans kommen mit Star Wars Jedi: Fallen Order auf ihre Kosten. Hier kostet das Ticket zu den Sternen 30 Euro. Wer die Vollversion bereits sein Eigen nennt, kann für 5 Euro das Deluxe-Update erwerben.

Des Weiteren gibt es unter anderem noch Naruto Shippuden: Ultimate Ninja STORM 4, Borderlands 3 sowie Apex Legends und viele Titel mehr im großen PlayStation-Store-Sale. Eine komplette Übersicht aller Spiele, die reduziert wurden, findet sich hier.