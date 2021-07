Super Mario 64 für millionenschwere Rekordsumme versteigert

An diesem Wochenende erzielten gleich zwei gut erhaltene Spieleklassiker Verkaufserlöse in Rekordhöhen. So wechselte die NES-Version von "The Legend of Zelda" aus dem Jahr 1987 für rund 870.000 US-Dollar ihren Besitzer und war damit zumindest kurzzeitig neuer Spitzenreiter unter den teuersten Videospielen überhaupt. Doch die Bestmarke währte nicht lange, denn nur zwei Tage später wurde diese von "Super Mario 64" aus dem Jahr 1996 noch einmal deutlich überboten.

Wie das texanische Auktionshaus Heritage Auctions bekannt gab, fiel der Hammer am Sonntag erst nach einem Gebot in Höhe von 1,56 Millionen US-Dollar. Damit ist "Super Mario 64" das teuerste Videospiel aller Zeiten und hat die erst wenige Tage alte Bestmarke deutlich überschritten und die Messlatte für kommende Titel erheblich nach oben gesetzt. Der Grund ist jedoch nicht nur das Alter des Spiels, welches 1996 veröffentlicht wurde und damit schon 25 Jahre auf dem Buckel halt, sondern auch sein Zustand. Das namhafte Bewertungsunternehmen Wata Games zeichnete den Zustand des original verpackten Nintendo-Spiels mit einer Beurteilung auf einer Skala von bis 10 mit "Wata 9.8 A++" aus, womit es als nahezu perfekt erhalten gilt.

Das Zelda-Spiel, welches ebenfalls an diesem Wochenende unter den Hammer ging, wurde hingegen mit "Wata 9.0 A" eingestuft. Hier kam allerdings hinzu, dass es sich um eine sehr frühere Produktionsserie handelte, die nur für wenige Monate produziert und Anfang 1988 durch eine neue Cartridge-Serie mit "Rev-A"-Bezeichnung ersetzt wurde. Super Mario 64 war mit rund 11,91 Millionen verkauften Kopien der erfolgreichste Titel für die Nintendo 64. Noch heute erfreut sich das Spiel vor allem unter Speedrunnern größter Beliebtheit.

Damit eignen sich ältere und vor allem gut erhaltene Videospiele immer mehr als Geldanlage. Allgemein sind Nintendos Superhelden dabei gern gesehene Kandidaten: So wechselten die NES-Klassiker "Super Mario Bros. 3" oder "Super Mario Bros." in den vergangenen Jahren für teilweise mehrere hunderttausend US-Dollar ihren Besitzer.