Gerücht: Grand Theft Auto 6 kommt womöglich nicht vor 2025

Inzwischen ist der Release von Grand Theft Auto V schon über sieben Jahre her. Dennoch erfreut sich der Open-World-Klassiker und vor allem die Online-Multiplayer-Adaption nach wie vor großer Beliebtheit. Es überrascht daher nicht, dass Fans der Serie bereits rege über einen weiteren, sechsten Teil der Serie spekulieren. Bisher hielt sich Rockstar Games mit Informationen zum nächsten GTA allerdings äußerst bedeckt. Lediglich kleinere Leaks boten von Zeit zu Zeit einen Ausblick darauf, in welche Richtung sich das Spiel womöglich bewegen könnte.

Erst kürzlich wurde im Zuge eines Leaks bekannt, dass es wieder mehrere Protagonisten im kommenden Teil geben wird. Genaue Details gab es jedoch nicht. So war lediglich die Rede von einer weiblichen Protagonistin, welche für das Hacken von Computersystemen verantwortlich sein soll.

Der Leaker und YouTuber Tom Henderson, welcher bereits die oben erwähnten Gerüchte zusammengetragen hat, veröffentlichte kürzlich ein Video, in welchem er weitere Gerüchte und potentielle Leaks zu GTA VI erörtert. Darunter sind Informationen zum potentiellen Release-Datum des Spiels. Während in weiten Teilen der Community lange Zeit von 2023 die Rede war, scheint nun ein Erscheinen in 2024 oder gar 2025 immer wahrscheinlicher. Demnach arbeitet Rockstar Games zwar bereits intensiv an dem Nachfolger, dennoch ist die Spiele-Entwicklung in einem frühen Stadium und wird wohl noch einige Jahre in Anspruch nehmen.

Der Bloomberg-Reporter Jason Schreier betätigte auf Twitter gestern, dass seine Informationen zum Release-Zeitpunkt in etwa mit denen von Tom Henderson im Einklang stünden. Als Grund für die lange Entwicklungszeit werden unter anderem Verzögerungen aufgrund der Pandemie sowie die Vermeidung der "Crunch Culture" vermutet. Dies bezeichnet eine in der Videospiel-Industrie weit verbreitete Praxis, bei denen von Angestellten in kritischen Entwicklungsphasen eines Spiels oft verlangt wird, enorm viele Überstunden abzuleisten. In der Regel, um einen gewissen Release-Termin einhalten zu können. 2018 kritisierte Schreier in einem Report Rockstar Games für die Crunch-lastige Entwicklung von Red Dead Redemption 2.