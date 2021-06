Weibliche Protagonistin: Weitere Details zu GTA 6 werden bekannt

Auch im Juni 2021 müssen sich alle Anhänger der GTA-Reihe weiterhin gedulden. Noch immer fehlt jegliche Spur eines sechsten Teils der Serie. Zwar gab es immer mal wieder Leaks, die darauf hindeuten, dass die Spieleschmiede Rockstar Games bereits an GTA 6 arbeitet, jedoch blieb eine offizielle Ankündigung bislang aus. Jetzt scheint allerdings Tom Henderson neue Informationen erhalten zu haben, die besagen, dass es in GTA 6 mehrere Protagonisten geben wird. Genaue Angaben gibt es jedoch keine. Lediglich soll eine weibliche Person zur Heldengruppe gehören, die für das Hacken von Computersystemen verantwortlich ist.

Des Weiteren wird im kommenden Teil allem Anschein nach Vice City eine Rolle spielen. Zudem erwartet Henderson - ähnlich wie bei Fortnite - dass sich die Karte von Grand Theft Auto 6 mit kommenden Updates verändern wird. Somit könnte Rockstar Games in Zukunft komplett neue Bereiche bei GTA 6 einführen. Welchen Einfluss diese auf das Spiel haben werden bleibt zunächst abzuwarten. Möglich wäre, dass Rockstar Games einen Season Pass sowie zeitlich begrenzte Events einführen wird.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Wann mit einer Veröffentlichung von GTA VI zu rechnen ist bleibt weiterhin unklar. Da in den letzten Monaten immer wieder die Arbeitsbedingungen bei Spielentwickelern in der Öffentlichkeit kritisiert wurden, ist Rockstar Games momentan darauf bedacht, Überstunden so gut es geht zu vermeiden. Dies sorgt natürlich dafür, dass sich die Entwicklungszeiten verlängern. Zudem möchte der Publisher einen angekündigten Veröffentlichungstermin auch halten und den Titel nicht zwei Wochen vor der Veröffentlichung erneut verschieben – so wie es Cyberpunk 2077 ergangen ist.

Damit die Fans die Wartezeit bis zum sechsten Teil problemlos überbrücken können, veröffentlichen die Entwickler am 11. November 2021 die Enhanced Edition von GTA 5 für Microsofts Xbox Series sowie für Sonys Playstation 5. Details zur besagten Edition sollen bereits im kommenden Monat vorgestellt werden.