Per Mod: AMDs FidelityFX Super Resolution für GTA5 adaptiert

Den Start machte FidelityFX Super Resolution (FSR) erst vor wenigen Tagen und zugleich mit nur etwas mehr als einer Handvoll an Spielen. Mitte Juli soll FSR dann Open-Source werden, was es allen Entwicklern ermöglichen würde, die Technik in ihre Spiele zu integrieren.

Aber ähnlich wie sich verschiedene DLSS-Versionen mittels kopierter DLL-Datei ausprobieren lassen, scheint es auch möglich zu sein, das FSR einzubauen. Dies hat nun ein Modder für GTA5 getan und dazu ein Github-Repo angelegt. In diesem sind alle notwendigen Dateien enthalten. Hier gibt es auch eine Anleitung, was mit den Dateien passieren muss und per Ini-Datei können die FSR-Modi (Ultra Quality, Quality, Balanced und Performance) festgelegt werden. Aus welchem Spiel die DLL-Dateien für das FSR stammen, ist nicht bekannt.

Für diesen Mod ersetzt das FSR den internen Upscaler von GTA5. In den erweiterten Einstellungen des Grafikmenüs können über den Frame Scaling Mode dann die FSR-Modi gewählt werden.

Unklar ist, von welcher Ausgangsauflösung der interne Upscaler und FSR verwendet wurden. Die Screenshots zeigen eine durchaus höhere Darstellungsqualität bei Anwendung des FSR.

Die Modifikation ist derzeit noch mit Vorsicht zu genießen. Der Moderator im AMD-Subreddit löschte den ursprünglichen Thread. Noch hat AMD FidelityFX Super Resolution auch nicht als Open-Source veröffentlich, insofern bewegen wir uns in einem Graubereich.

In den kommenden Wochen wird es spannend zu beobachten sein, welche Spiele die Unterstützung von FSR bekommen werden und welche nicht. NVIDIA bietet für das hauseigene DLSS bereits eine breite Palette an unterstützten Spielen an und wird dies auch weiter ausbauen. Über Plugins soll DLSS mit geringem Aufwand integrierbar sein – dies soll aber auch für FSR gelten.

FSR hat natürlich den Vorteil in der Hand, der offenere Standard zu sein. Neben älteren Radeon-Karten werden auch solche mit NVIDIA-GPU unterstützt. Hinzu kommt, dass AMD die Custom-Chips mit RNDA-2-Grafik für die aktuellen Konsolen liefert. Diese gemeinsame Hardwareebene dürfte ein Vorteil sein. Für die Spieleentwickler bietet FSR den Vorteil theoretisch auf Konsolen und dem PC zu funktionieren. Aber die zukünftige Entwicklung bleibt abzuwarten.