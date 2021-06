NVIDIA bringt DLSS für Red Dead Redemption 2, Doom Eternal sowie zur Unreal Engine

Im Rahmen eines Blogeintrags hat NVIDIA eine Reihe von Updates seiner KI-Rendering-Technologie DLSS angekündigt. So werden in Zukunft weitere bekannte Titel die Software unterstützen. Allen voran das beliebte Multiplayer Survival-Game Rust, welches DLSS ab dem 1. Juli unterstützen soll. Bei den weiteren Titeln handelt es sich um LEGO Builder’s Journey (ab dem 22.06), DOOM Eternal (ab dem 29.06) und Red Dead Redemption 2, wobei bei letzterem noch kein konkretes Startdatum genannt wurde.

Bereits verfügbar ist DLSS zudem in den Spielen Rainbow Six Siege, No Mans Sky sowie The Persistence. Des weiteren kündigte NVIDIA an, dass ab sofort auch die Spiele-Software Proton über eine DLSS-Unterstützung verfügt. Die von Valve entwickelte Software soll es ermöglichen Spiele, welche eigentlich für Windows konzipiert wurden, auch auf Linux-basierten Systemen zu spielen. Via Vulkan-API könnten also bald auch entsprechende Titel unter Linux auf das Rendering-Feature zugreifen.

Darüber hinaus gab NVIDIA in dem Blogeintrag bekannt, dass DLSS ab sofort auch als Plugin für die Unreal Engine 5 verfügbar ist. Eine Unterstützung für Unity 21.2 soll ebenfalls folgen, wobei hier noch kein konkretes Datum genannt wurde.

Bei der DLSS-Technologie werden Spiele in niedriger Auflösung gerendert, gleichzeitig fügt eine künstliche Intelligenz auf Basis vorangegangener Frames die fehlenden Pixel wieder dazu. Dadurch soll sowohl die Frame-Rate steigen als auch die Bildqualität verbessert werden.