Ubisoft: Far Cry 6 wird bis zu 200 Euro kosten

Auch wenn es noch einige Monate dauern wird, bis Far Cry 6 am 7. Oktober 2021 veröffentlicht wird, gab der französische Publisher Ubisoft nun erste Informationen zu den verschiedenen Editionen des Ego-Shooters bekannt. Insgesamt soll es vier Varianten zum Kauf geben. Die Speerspitze stellt dabei die Collector's-Edition mit satten 200 Euro dar. Wer nur die Hälfte ausgeben will, kann bei der Gold-Edition zuschlagen. Allerdings gibt es die Ultimate-Edition aktuell für rund 110 Euro. Der Normalpreis liegt hier bei 120 Euro. Am günstigsten kommen Gamer mit der Standard-Edition für 60 Euro weg. Jedoch erhält man hierbei lediglich das Hauptspiel ohne Extras.

Die Gold-Edition beinhaltet neben dem sechsten Teil von Far Cry selbst einen Season-Pass. Besagter Pass sorgt laut Ubisoft für drei zusätzliche DLCs und vieles mehr. Wer die Ultimate-Edition sein Eigen nennt, erhält ebenfalls den genannten Season-Pass und zusätzlich ein Ultimate-Paket. Dadurch stehen den Gamern im Spiel die Pakete Krokodiljäger, Vice sowie Dschungelexpedition zur Verfügung. Die 200-Euro-Version von Far Cry 6 besitzt alle genannten Inhalte und wartet zusätzlich mit einem Sammelgestanstand auf. Hierbei handelt es sich um einen Deko-Flammenwerfer. Außerdem finden sich unter anderem Aufkleber sowie ein Artbook im Lieferumfang wieder.

In Far Cry 6 schlüpfen die Gamer in die Rolle von Dani Rojas. Dabei entscheidet der Spieler selbst, ob es sich um einen weiblichen oder männlichen Protagonisten handeln soll. Rojas ist in Yara geboren und aufgewachsen. Als Dani werden die Spieler zu Guerillakämpfern und erkunden die Inselnation, vom Dschungel bis hin zu Yaras Hauptstadt Esperanza.

Jedoch warnte der Publisher bereits im März 2021 vor gefälschten Early-Access-Einladungen. Mithilfe einer E-Mail wurden die vermeintlichen Opfer auf eine gefälschte Ubisoft-Seite gelenkt. Diese hat den alleinigen Zweck sensible Nutzerdaten abzugreifen. Somit ist es ratsam E-Mails mit entsprechenden Einladungen ignorieren. Sollte Ubisoft sich für einen EA von Far Cry 6 entscheiden, werden wir unsere Leser unverzüglich darüber Informieren.