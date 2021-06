Square Enix präsentiert Marvel’s Guardians of the Galaxy

Die japanische Spieleschmiede Square Enix hat im Rahmen des digitalen Showcase-Events "Square Enix Presents" den Titel Marvel’s Guardians of the Galaxy der Öffentlichkeit vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein storybasiertes Third-Person-Action-Adventure. Marvel’s Guardians of the Galaxy wurde von Eidos-Montréal in Zusammenarbeit mit Marvel Entertainment entwickelt und erscheint am 26. Oktober 2021 sowohl für Sonys PlayStation 5 als auch für die PS4 sowie für Microsofts Xbox Series und die Xbox One. Außerdem lässt sich das Action-Adventure in Zukunft auch auf dem PC spielen.

"Das Team von Eidos-Montréal fühlt sich geehrt, dass wir die Gelegenheit erhalten haben, mit unseren geschätzten Partnern bei Marvel Entertainment an einem derart beliebten Franchise arbeiten zu dürfen”, sagt David Anfossi, Head of Studio bei Eidos-Montréal. “Unsere Teams sind dafür bekannt, die Storys und Designs bestehender Reihen durch neue Twists und Ansätze zu bereichern. Und ihr werdet sehen, dass das bei Marvel’s Guardians of the Galaxy nicht anders ist."

Wie das Studio bekannt gab, wurde die Entwicklung des Titels von den Comics beeinflusst und soll alle Gamer auf eine ereignisreiche Reise durch die Sterne schicken, bei der Peter Quill und die Guardians unabsichtlich zur ersten und letzten Verteidigungslinie der Galaxie werden.

"Eine ganz eigene Mischung aus Science-Fiction, Familiendrama und Rock 'n' Roll mit einer trendigen Ästhetik ist das Fundament unseres Guardians-Franchise”, erläutert Jay Ong, EVP und Head von Marvel Games. “Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Eidos-Montréal, weil wir wissen, dass dieses Team unseren Vorstellungen auch gerecht wird. Ihre Vision für unsere geliebte Bande von Außenseitern ist laserscharf und wird Marvel’s Guardians of the Galaxy zum Strahlen bringen. Wir sind schon sehr gespannt auf Oktober, wenn unsere Fans es spielen können."

Der selbsternannte Anführer der Guardians of the Galaxy, Star-Lord, besitzt unter anderem einen dynamischen Kampfstil und verfügt über einen Elementar-Blaster. Zudem müssen die Spieler bei ausgewählten Dialogen und Interaktionen Entscheidungen treffen. Außerdem erwartet alle Marvel-Fans ein Soundtrack mit zahlreichen Hits aus den 1980ern.

Marvel’s Guardians of the Galaxy wird neben einer Standard- auch als Deluxe-Edition erhältlich sein und kann sofort vorbestellt werden.